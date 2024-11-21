Джош Бролин уйдет из кино, если Дени Вильнева не номинируют на «Оскар»

Джош Бролин («Харви Милк», «Убийца») заявил, что уйдёт из киноиндустрии, если Дени Вильнёва не номинируют на «Оскар» за режиссуру «Дюны 2». По словам актёра, сиквел получился куда лучше первой части, а сам Вильнёв — мастер постановки.

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Напомним, первая «Дюна» была номинирована на «Оскар» в 10 номинациях, однако за лучшую режиссуру так и не поборолась.

Если его [Дени Вильнёва] не номинируют в этом году, я брошу актёрскую карьеру. Сиквел получился лучше первой части. Когда я смотрел его, мне казалось, что мой мозг вывернули наизнанку. Это было потрясающе, а Вильнёв — один из лучших мастеров режиссуры. Если премия «Оскар» имеет хоть какой-то смысл, они признают его.

Мировая премьера «Дюны 2» состоялась 28 февраля 2024 года. За время проката картина заработала более $ 714 млн.