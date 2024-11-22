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Визит в Москву, родня в Минске, интимные фото: как живет Йоханссон

22 ноября Скарлетт Йоханссон исполняется 40 лет. Она начала сниматься в кино в девять лет, уже в 19 получила признание критиков и была удостоена серии престижных наград. Ее обожают снимать в проектах такие мастера авторского кино, как София Коппола и Вуди Аллен, а поклонники называют секс-символом. К юбилею актрисы NEWS.ru рассказывает о ее карьере, белорусских корнях и скандале после публикации интимных фото.

Как Йоханссон стала самой оплачиваемой актрисой Голливуда

Йоханссон родилась в Нью-Йорке в семье архитектора и кинопродюсера. Она сыграла первую роль в фантастической комедии «Норт», в 11 лет снялась в триллере «Правое дело» вместе с Шоном Коннери.

Еще через два года Йоханссон получила главную роль в картине «Заклинатель лошадей». Эта работа принесла ей первое признание критиков, а партнер по фильму Роберт Редфорд отметил ее актерский потенциал: «В свои 13 она играет так, будто ей все 30».

Вскоре Йоханссон начала сниматься в более в серьезном кино. В 19 лет она исполнила роль в картине Софии Копполы «Трудности перевода». Эта работа принесла ей не только финансовое благополучие и любовь зрителей, но и несколько престижных кинематографических наград.

В 2003 году на экраны вышла историческая драма «Девушка с жемчужной сережкой», в которой актриса сыграла музу голландского художника Яна Вермеера. В фильме у Скарлетт почти нет слов, но это не помешало критикам полюбить ее еще сильнее.

У Вуди Аллена Йоханссон снялась в трех фильмах: «Матч-пойнт», «Сенсация» и «Вики Кристина Барселона». Роль в последнем прочно закрепила за артисткой амплуа роковой красавицы.

Йоханссон стала известной на весь мир и заработала много денег после ее появления во вселенной Marvel. Актриса вспоминала, что ей понравился фильм «Железный человек» с Робертом Дауни — младшим и она попросила своего агента записать ее на кастинг на роль Черной Вдовы, но в итоге авторы фильма выбрали другую актрису — Эмили Блант. Скарлетт была расстроена и подавлена. Однако через пару недель соперница актрисы отказалась от работы с Marvel из-за конфликта расписаний. Так роль Черной Вдовы досталась Йоханссон.

Скарлетт снялась в восьми частях франшизы. Сначала ее гонорар за фильм составлял $400 тысяч, а в 2019-м достиг $35 миллионов. Всего за тот год, по данным Forbes, она заработала $56 млн. В то же время актрису дважды номинировали на премию «Оскар»: за «Брачную историю» с Адамом Драйвером и «Кролика Джоджо» Тайки Вайтити.

Что известно о корнях Йоханссон в Минске

В 2012 году Скарлетт Йоханссон приехала в Москву в рамках рекламного тура супергеройской франшизы «Мстители». В одном из интервью актриса призналась, что давно хотела посетить Россию, и отметила, что считается себя отчасти русской.

«Мои родственники по материнской линии из Минска. И мама очень хочет, чтобы я и туда съездила, познакомилась с историей своей семьи», — рассказывала актриса изданию WomanHit.

Во время подготовки к роли Черной Вдовы Йоханссон занималась с преподавателем русского языка, правда, всего два дня. Скарлетт должна была произнести несколько фраз. Она запоминала их на слух и старалась повторить без акцента, чтобы зрители в России «не думали, что она произносит просто набор слов». Но после съемок все сразу забыла.

Белорусский историк Виталий Быль заинтересовался генеалогическим древом актрисы и выяснил, что предки Скарлетт жили в Несвиже и были евреями. В ХХ веке Борух Ходош работал сапожником, а его сын Ицхак Ходош вместе с супругой уехал в США. Пара поселилась в Бруклине и поменяла имена на Анну и Изидора. У них родилась дочь Дороти, которая в молодости переехала в Данию. В Европе их внучка Мелани познакомилась с архитектором из Копенгагена Карстеном Йоханссоном. Пара переехала в Нью-Йорк, и в 1984 году у них родилась Скарлетт.

Кто опубликовал интимные фото Йоханссон в Сети

В 2011 году имя звезды попало в новостные сводки в связи со скандалом интимного характера. Злоумышленник взломал телефон 26-летней Скарлетт Йоханссон и обнародовал ее обнаженные фото. Снимки были сделаны для мужа актрисы Райана Рейнольдса. На них звезда «Мстителей» позировала обнаженной перед зеркалом и на кровати.

Йоханссон не стала комментировать утечку и обратилась в ФБР. Бюро сообщило, что помимо Скарлетт от хакеров пострадали и другие голливудские звезды — Мила Кунис, Кристина Агилера и Джессика Альба. Виновным в преступлении оказался хакер Кристофер Чейни. Его приговорили к тюремному заключению на 10 лет.

Как сложилась личная жизнь Йоханссон

Первый серьезный роман у Йоханссон был с актером Джошем Хартнеттом. Они познакомились в 2005 году на съемках фильма «Черная орхидея». Артисты встречалась два года и, по слухам, готовились к свадьбе, но потом расстались.

В конце 2007-го репортеры заметили актрису в компании Райана Рейнольдса. Через полгода Райан сделал ей предложение, и уже 27 сентября они поженились, однако в декабре 2010-го они расстались. По слухам, причиной развода стало разное отношении к детям: Рейнольдс хотел большую семью, а Скарлетт активно занималась карьерой. Через год после расставания Райан сошелся с актрисой Блейк Лайвли, с которой у них четверо детей.

Вторым мужем актрисы стал французский журналист Ромен Дориак. Они познакомились в 2011 году через общих друзей. 4 сентября 2014 года Скарлетт родила дочь Роуз Дороти Дориак. Месяц спустя пара узаконила отношения, а через два года рассталась. Никто из супругов ничего не рассказывал о причинах развода. Известно, что в настоящий момент Дориак не женат и бывшие муж и жена вместе воспитывают общую дочь.

В мае 2019 года Скарлетт объявила о помолвке с комиком Колином Джостом. Многие думали, что так девушка пытается пережить расставание с предыдущим супругом. Тем не менее пара поженилась в октябре 2020-го, и позже у них родился сын.

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Заклинатель лошадей
Трудности перевода
Вики Кристина Барселона
Железный человек
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София Коппола
Колин Джост
Шон Коннери
Джош Хартнетт
Эмили Блант
Роберт Рэдфорд
Ян Вермеер
Скарлетт Йоханссон
Райан Рейнольдс
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Джессика Альба
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