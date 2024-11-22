Отказ от кино и разводы: куда пропала звезда «Интернов» Демчог

Актер Вадим Демчог, наиболее известный по роли врача Купитмана в сериале «Интерны», признался, что съемки в кино его больше не интересуют. С чем это связано и как живет артист?

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Почему Демчог отказался от кино

В свежем интервью артист сообщил, что увлечен сейчас только театром и «темой тренингов».

«Мне неинтересна эта тема [кино] сейчас. То, что происходит на территории нашего командного театрального исследования, и тема тренингов захватили меня полностью», — пояснил Демчог.

Тем не менее, по его словам, он продолжает отдавать дань этой части профессии: например, ведет проект «Выживалити» на телеканале «Пятница!»

«Недавно мы отсняли второй сезон. Я чувствую себя комфортно в этой роли — "дьявола" с обнаженным любящим сердцем. Все эти хлесткие фразочки вроде "Моя задача — превратить вас в нелюдей" и "Я — сила та, что без числа творит добро, всему желая зла", вся эта провокационная интонация — это ответ на запрос современного мира», — рассказал артист.

С 2015 по 2020 год Демчог почти перестал сниматься в кино. Звезда «Интернов» проводит мастер-классы, увлекся психологически-эзотерическими играми. Отмечается, что актер имеет степень кандидата психологических наук.

«Я не отношусь к этому серьезно и не планирую бряцать этими медальками. Я пишу очень игривые книги. Я вкладываю максимум энергии, чтобы создавать эти силовые поля командной работы, и щедро делюсь своим состоянием сознания с аудиторией на тренингах и выступлениях», — сообщил актер.

В 2021 году актер появился в сериале «По колено», а также в картинах «Папа» и «Семейка». В ближайшее время Демчога можно увидеть в спектаклях «Аномалия», «Закрой глаза и смотри», #КтоГамлет.

Чем известен Демчог

Вадим Демчог родился 13 марта 1963 года в эстонском городе Нарва. В школьные годы он занимался в Нарвском кукольном театре. После окончания школы поступил в ЛГИТМиК.

Начинающий актер после учебы первое время служил в Московском театре юного зрителя. В 90-е годы ему приходилось зарабатывать разными способами: он развозил товар по рынкам города, работал на стройке, перегонял из Европы машины.

При этом Демчог продолжал развиваться в творческой сфере: в 1992 году он работал ведущим на радио «Европа Плюс». Помимо этого, тогда вышел фильм «Шаги императора», где артист исполнил эпизодическую роль.

В 2001 году Демчог стал преподавателем и писателем. В произведении «Самоосвобождающаяся игра» он представил свое видение актерской профессии. В то же самое время он начал активно сниматься. Сначала актер появился в сериале «Улицы разбитых фонарей», после принял участие в проектах «Агентство НЛС — 2» и «Виола Тараканова. В мире преступных страстей».

Самой известной для Демчога стала роль доктора-венеролога Купитмана в сериале «Интерны», который снимался с 2010 по 2016 год. Актер признавался, что с момента премьеры зрители стали ассоциировать его с Купитманом.

«Люди! Еврей и алкоголик — мой Иван Натанович, а не я!» — говорил он в программе «Судьба человека».

Сейчас Демчог и вовсе просит не говорить с ним об этой роли.

Что известно о личной жизни Демчога

Демчог был женат дважды. Его первой супругой стала женщина по имени Юлия, в браке появилась дочь Анастасия.

«Ну все так делали вроде бы, ну и мы так будем делать. Мы отношения зарегистрировали, но мы были друзьями очень хорошими. Но не больше! И произошло рождение этого человечка, но отношения не сложились», — признавался Демчог.

Пока артист в 90-е годы искал себе работу, возлюбленная нашла нового мужчину и ушла от артиста вместе с дочерью.

Спустя время Демчог женился на Веронике Рябковой, которая подарила ему сына Вильяма, но брак тоже распался. Однако, в отличие от старшей дочери, с ребенком от Рябковой актер общается.

«Я предпринимал попытки спасти семью, но ничего не получилось. Зато сейчас у нас неимоверный уровень ответственности друг за друга и за нашего сына. Мы специально купили квартиру для Вероники рядом. Мы с ней построили отношения таким образом, чтобы всегда учитывать — нас связывает общая ответственность за сына. Слава богу, у него есть мать и отец. Вильям живет на два дома, он прописан в моей квартире», — рассказывал артист.

В какой скандал попал Демчог

Летом 2024 года стало известно, что Демчог таранил ограждения специальной парковки в Москве, куда его не пускали. Артист приехал на площадку на Варшавском шоссе, где его остановил охранник со списками.

Актер настаивал, что заплатил 800 рублей и может парковаться там, где захочет. Несколько попыток протаранить преграду не помогли, и Демчогу пришлось искать другое место. На видео попал спор с охранником и момент тарана.

Сам артист не комментировал инцидент.