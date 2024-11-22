Умерла актриса Мари-Поль фон Ресген

На 94-м году скончалась люксембургская актриса Мари-Поль фон Ресген. Известная по французской постановке "Монологов вагины" артистка умерла 20 ноября, причины кончины местной прессой не раскрываются.

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Мари-Поль фон Ресген родилась в 1931 году в Люксембурге. Будущая актриса поступила на медицинский факультет в Страсбурге, она хотела стать зубным техником, но не закончила обучение: во время студенчества Мари-Поль привлекла сцена. Она училась в консерватории в Страсбурге и позднее прошла курсы сценической речи в Бонне.

В течении 17 лет актриса вела курсы дикции немецкого и французского языков в консерватории Люксембурга и параллельно играла в театре. Наибольший успех ожидал ее в 2002 году во французской постановке "Монологи вагины" в Театре дю Сентауре. Среди ее ролей в кино картины "Двое с горы", "Гвинцилла, Легенда Темных веков", "Путешествие по стране", "Шако Клак", "Сначала любовь, потом деньги и пиво", "Свадебная ночь", "Жизнь длиною в вечность", "Тень вампира", "Арабские ночи", "Симметрия бабочки", "Ангелочки из Шендля", "Безумная любовь", "Лихорадка".

Последнее появление на экране - в 2017 году в фильме "Ржавые мальчики" Энди Бауша.