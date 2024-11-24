Самые знаменитые дети-актеры в России

В последнее время среди звезд российского кино много совсем юных артистов. «Вечерняя Москва» собрала самых популярных и талантливых детей нашего кинематографа.

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Ева Смирнова: из «Чебурашки»

Впервые очаровательная белокурая актриса появилась на экране в шоу талантов «Лучше всех» — ей тогда было всего четыре года. Она удивила публику своей общительностью. Сегодня ей 12 лет, и она блистает в главных ролях. Например, ее можно увидеть в таких проектах, как «Новые папины дочки», «Большая игра», «Маруся», «Чебурашка». Продвижением девочки занимается ее мама Валентина Никишина — мастер по прическам.

Виталия Корниенко: удачно погуляла

Сегодня 15-летняя Виталия снимается в новой экранизации «Буратино». А всего за ее хрупкими плечами... более 110 ролей! Ее карьера сложилась так: однажды двухлетняя девочка вместе с мамой прогуливалась возле студии, где работала на съемках ее старшая сестра Вероника — актриса и танцовщица. Виталию заметил режиссер, пригласил на кастинг. В итоге юная звезда получила свою первую главную роль — в короткометражке «Макарошка». Далее были крупные роли в проектах «Тихий Дон», «Вампиры средней полосы», «Мажор-4» и других. Есть сведения, что за одну смену девочке платят около 100 тысяч рублей!

Марта Тимофеева: увидели в рекламе

Голубоглазая актриса впервые мелькнула на экране в рекламе памперсов — она тянула ручонки к мягкой игрушке. Сегодня Марте 15 лет, и она одна из немногих юных артисток, которых пригласили сниматься в Голливуд — ей досталась одна из главных ролей в сериале «Тайное сообщество мистера Бенедикта». В России она играла более чем в 90 проектах: «Звоните ДиКаприо!», «Союз Спасения» и других. Актрисой девочка стала благодаря маме — балерине Большого театра Анне Ребецкой. Она отвела дочку в театральную студию, где ее быстро заметили режиссеры.

Кай Гетц: переплюнул отца

Кучерявый мальчик с обаятельной улыбкой стал знаменит благодаря съемкам в таких проектах, как «След», «Ученица чародея», «8 новых свиданий», «Скажи ей», «Майор Гром: Трудное детство» и других. Его отец — режиссер и актер Вадим Гетц, который известен в основном по короткометражкам. Однако сын, судя по всему, превзошел своего папу по популярности. Сегодня ему 17 лет, и он продолжает активно сниматься в кино.

Прямая речь

Елена Цыбульская, психолог:

«Публичное внимание и давление, связанное с известностью, могут негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии ребенка. Дети часто сталкиваются с завышенными ожиданиями со стороны общества и стремлением соответствовать известному имени. Это может привести к чувству неуверенности, тревоге и даже к проблемам с самоидентификацией».

Сколько им платят?

Зарплата юного артиста с опытом примерно 20–50 тысяч рублей. А звезды с именем зарабатывают уже по-взрослому: 50–100 тысяч рублей за один съемочный день 4–6 часов, а то и больше.