Эмиру Кустурице 70 лет: режиссер — о новых планах и проектах

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, которому в воскресенье исполняется 70 лет, в беседе с ТАСС сообщил, что впервые отметит свой юбилей в кругу друзей. Обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" отметил, что чувствует себя на 55 лет, потому что много занимается спортом и готовится снять "один из лучших своих фильмов".

"Мне исполняется 70 лет. Но могу сказать, что чувствую я себя на 55. Физически я себя так ощущаю, потому что много занимаюсь спортом, а ментально - потому что пишу и готовлюсь к съемкам. Очень долгое время я ничего не снимал, но сейчас в России делаю один из лучших своих фильмов, в основу которого ляжет произведение Достоевского", - поделился сербский режиссер, отметив, что называться эта картина будет "Как я не снял "Преступление и наказание".

По его словам, он никогда не праздновал свои дни рождения в кругу друзей, этот год станет исключением.

"Позади 70 лет жизни, сколько впереди - неизвестно. Как сказал мне один священник, это не много и не мало. И надо заметить, я счастлив, что я жив. Я благодарен за все события моей жизни, даже трагические. Мы ведь потеряли родину, Югославию. Я там потерял свой дом. Но построил новый", - продолжил Эмир Кустурица.

Режиссер считает распад Югославии одной из величайших трагедий прошлого века. Во время войны в Боснии и Герцеговине он выступал переговорщиком. Он также считает, что "союз между российским и сербским народом является единственной гарантией сохранения территориальной целостности Сербии".

Режиссер отметил, что его жизнь является многогранной и динамичной.

"В ней было все - литература, музыка, фильмы", - сказал он. Так, помимо кино, Кустурица 25 лет был гитаристом фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra. Вместе с ней он писал саундтреки к своим фильмам. Песни из фильма "Время цыган" стали основой для рок-оперы, премьера которой прошла в 2007 году в Париже и затем шла с успехом во многих странах. Ранее Кустурица сообщил, что перестал выступать с группой два года назад. "Последние концерты прошли в Париже и в России. Соединив современную и этническую музыку, мы старались создать терапию для людей, думаю, что у нас это получилось. Мы играли 25 лет, но сейчас все закончено", - сказал он.

Кроме того, Кустурица является автором книг "Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra - 10 лет" (2011 год), "Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra" (2019 год ), автобиографии "Где мое место в истории?" (2012 год) и других. А в ноябре 2024 года режиссер презентовал автобиографический роман-эссе "Мятежный ангел".

"Мне очень важно, что книга, которую я написал три года назад, опубликована у вас. Это один из лучших проектов, которые случились у меня здесь, в России. [В планах] есть книга, близкая к Достоевскому, называется "Инженер легких прогулок". Я планировал снять по этому сюжету фильм, но на это потребуется много средств. Поэтому только книга", - рассказал он..

О "мятежном ангеле" и его ощущении времени

На счету режиссера уже более 20 художественных и телевизионных фильмов. В последние годы он говорил о намерении экранизировать несколько произведений русской классики. По его задумке, помимо адаптаций романов "Преступление и наказание" Федора Достоевского, он хочет экранизировать "Казаки" Льва Толстого и "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Николая Гоголя. Кустурица также поделился, что у него в планах снять картину по роману "Лавр" писателя Евгения Водолазкина, который вышел в 2012 году. Сам писатель, впервые выступающий сценаристом в этом проекте, сообщил ТАСС, что Кустурица одобрил предварительную версию сценария.

На вопрос о том, как режиссеру удается все успевать, он ответил:

"Жизнь коротка, но времени много. Как мне кажется, когда соприкасаешься с искусством, пишешь или читаешь, появляется другое время, не биологическое. И это время надо уловить, почувствовать. Я его получил, и жизнь продолжается", - заключил он.

Кустурица дебютировал в полнометражном кино в 27 лет с драмой "Ты помнишь Долли Белл?" о проблемах боснийской молодежи 1960-х годов. Она была показана на Международном кинофестивале в Венеции и удостоилась приза "Золотой лев" как лучший дебютный фильм. Затем едва ли не каждая его картина становилась событием и отмечалась наградами престижных кинофестивалей. Так, в 1985 году на экраны вышла лента "Отец в командировке", в которой показана жизнь одной семьи в послевоенной Югославии в годы цензуры и репрессий. Семейная драма развивается на глазах шестилетнего мальчика и показана через его восприятие. Картина принесла 30-летнему режиссеру "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля (1985 год), приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI (1986 год) и номинацию на "Оскар" (1986 год). А в 1989 году Кустурица получил приз Каннского кинофестиваля в категории "Лучший режиссер" за драму "Время цыган" ("Дом для повешения"). Эта лента стала первым в истории фильмом о цыганах на цыганском языке.