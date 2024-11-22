Умерла американская актриса из "Дикого, дикого Запада" Тоян Матчинга

Ушла из жизни американская актриса кино и сериалов Тоян Матчинга, пик ее карьеры пришелся на 1960-1970-е годы.

Кэрил Ли (настоящее имя) Матчинга родилась в 1941 году в Огайо, умерла 17 ноября в своем доме в Массачусетсе. Причины смерти - естественные, передают THR и IMDb. Информация подтверждена семьей артистки.

Матчинга снималась в середины 1960-х: "Дни в долине смерти", оригинальный "Дикий, дикий Запад", "Стальной жеребец", "Странная парочка" - всего чуть менее двадцати пунктов.

Последнее появление на экране - 1997-й, "Безумный город" с Траволтой и Хоффманом, в этой картине Матчинга снялась уже под своим настоящим именем.

Также известно, что артистка, подрабатывавшая "литературным негром", опубликовала как минимум один эротический роман - The Girl 2012 года.