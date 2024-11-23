В США кремировали тело актера Рона Эли, игравшего Тарзана

Через почти два месяца после смерти американского актера, режиссера и каскадера Рона Эли названа официальная причина его смерти.

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Эли ушел на 87-м году жизни 29 сентября, об этом в конце октября сообщала его дочь.

Согласно отчету о вскрытии и свидетельству о смерти, причиной стала "терминальная стадия заболевания сердца". Тело Эли кремировали, передает People.

Рон Эли в первую очередь известен по главной роли в сериале 1960-х канала NBC о приключениях Тарзана.

На момент смерти артист готовился к съемкам в новом проекте, предполагалось, что он сыграет в приключенческом фэнтези "Месопотамия", копродукции США, ОАЭ и Турции.