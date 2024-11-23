Актриса Анна Хикельвич рассказала, как заработала первые деньги в кино

Актриса Анна Хикельвич рассказала, как впервые заработала деньги в 14 лет. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Анна Хилькевич заявила, что заработала первые серьезные деньги в киноиндустрии. Она сыграла в фильме «Замыслил я побег» по одноименному роману. На тот момент актрисе было 14 лет. Звезда сериалов также приложила свои архивные кадры со съемочной площадки.

Анна Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном. Супруги растят восьмилетнюю Арианну, шестилетнюю Анну-Марию, которой недавно официально сменили имя, и Оливию, родившуюся 17 сентября 2024 года.

Звезда признавалась, что с мужем неоднократно обсуждала возможность усыновления детей и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка. Хилькевич не знает, когда в их семье произойдет пополнение, но уверена, что это обязательно случится. По словам актрисы, у них есть финансовые возможности и моральные силы пойти на такой серьезный шаг.