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Нижегородский актер Эйдельштейн снялся для мужского американского журнала

Популярный российский актер, уроженец Нижнего Новгорода Марк Эйдельштейн снялся для нового выпуска американского мужского журнала GQ.

Марк Эйдельштейн появился на страницах крупного американского журнала
© В городе N

Нижегородец вспомнил, как он впервые приехал в США. Это было сразу после Нового года, в начале 2023 года. Тогда он оказался в Нью-Йорке для съемок фильма «Анора» (18+), который впоследствии взял «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. В феврале Марку исполнился 21 год, и в тот день съемочная группа, включая Майки Мэдисон (актрису из «Аноры»), российского актера Юру Борисова, а также режиссера Шона Бейкера и его жену, арендовала лодку и отправилась в плавание по холодной нью-йоркской гавани к Статуе Свободы. Актер назвал тот день рождения одним из самых счастливых.

Также нижегородец признался, что представлял себе Лас-Вегас оказался совершенно другим. Он думал, что город предстанет таким, как в кино. Но вместо этого увидел лишь безучастных людей со скучающими лицами.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородец Марк Эйдельштейн вышел на красную дорожку с Анджелиной Джоли.

Актеры
Марк Эйдельштейн
Шон Бейкер
Анджелина Джоли