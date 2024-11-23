Марк Эйдельштейн появился на страницах крупного американского журнала

Популярный российский актер, уроженец Нижнего Новгорода Марк Эйдельштейн снялся для нового выпуска американского мужского журнала GQ.

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Нижегородец вспомнил, как он впервые приехал в США. Это было сразу после Нового года, в начале 2023 года. Тогда он оказался в Нью-Йорке для съемок фильма «Анора» (18+), который впоследствии взял «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. В феврале Марку исполнился 21 год, и в тот день съемочная группа, включая Майки Мэдисон (актрису из «Аноры»), российского актера Юру Борисова, а также режиссера Шона Бейкера и его жену, арендовала лодку и отправилась в плавание по холодной нью-йоркской гавани к Статуе Свободы. Актер назвал тот день рождения одним из самых счастливых.

Также нижегородец признался, что представлял себе Лас-Вегас оказался совершенно другим. Он думал, что город предстанет таким, как в кино. Но вместо этого увидел лишь безучастных людей со скучающими лицами.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородец Марк Эйдельштейн вышел на красную дорожку с Анджелиной Джоли.