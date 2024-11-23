Звезда «Беспринципных» рассказала о детстве, Олеге Табакове и фанатах

Кристина Бабушкина стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу «Света вокруг света». Премьера состоялась 23 ноября 2024 года.

Гостья нового выпуска — Кристина Бабушкина. Вы наверняка знаете ее как Валю из «Беспринципных» - именно эта роль принесла ей большую славу, но сама Кристина, в первую очередь, определяет себя как театральную актрису, - говорит ведущая Светлана Бондарчук. - На сцене она создала десятки потрясающих образов. Если не видели, обязательно сходите в МХТ им. Чехова на спектакль с ее участием. Получите большое удовольствие.

Кристина рассказала о своем сибирском детстве (она родом из Иркутска), как не выбрала ни оперную и не спортивную карьеру (о чем мечтали ее родители), а решила стать драматической актрисой, но чуть не распрощалась навсегда с мечтой, попав в 18-летнем возрасте в ДТП. Будучи отчисленной из училища в родном городе, Кристина решила поступать в Москве и так поразила на экзаменах Олега Табакова, что он взял ее на курс. Бабушкина поделилась и другими воспоминаниями о своем главном учителе, рассказав, как мэтр учил ее быть женственной, запрещал драться, вводил в спектакли и снимал с ролей, а также не разрешал сниматься в кино.

Актриса рассказал и о работе с нынешним худруком Константином Хабенским, в частности, как режиссером спектакля «Чайка», который выходит в конце ноября и где Кристина сыграла Аркадину. Бабушкина призналась, с какими еще режиссерами в театре и кино она мечтает поработать, а также поделилась ощущениями от популярности сериала «Беспринципные».

К разговору присоединилась и дочка Кристины Стеша (Устинья, от первого брака Бабушкиной и актера Станислав Дужникова. – Прим. «ИнтерМедиа»), рассказавшая, чем хочет заниматься в жизни и что ее восхищает в собственной маме.