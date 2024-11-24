Звезда «Папиных дочек» Нонна Гришаева презентовала свою первую книгу

Звезда "Папиных дочек" рассказала о своей книге, воспоминаниях из детства и силе литературы

В Казани на детском книжном фестивале "Тау" прошла встреча Нонны Гришаевой с поклонниками. Зал был полон — здесь собрались не только родители, но и юные писатели, участники конкурса "Глаголица", которых в первую очередь интересовал не столько ее актерский, сколько писательский опыт. В центре внимания оказалась книга Гришаевой "Советы дочкам, папиным и маминым". Встреча завершилась почти часовой автограф-сессией.

"Папины дочки" и мамины советы

"Как приятно видеть восторженные глаза!" — начала актриса, улыбаясь залу.

Она призналась, что привыкла слышать от молодых взрослых слова благодарности за сериал "Папины дочки": "Спасибо за детство, мы выросли на вашем сериале". А вот история книги началась позже, десять лет назад, когда к Нонне обратились издатели с предложением написать советы для родителей и подростков.

"Моя дочь Анастасия была тогда в возрасте, который принято называть сложным, в подростковом возрасте. Книга адресована ей, но, судя по тому, что она переиздается уже в третий раз, она нужна многим", — сказала Гришаева.

Кстати, иллюстрации к первому изданию выполнила сама дочь актрисы, которая училась на дизайнера.

Нонна Гришаева рассказала трогательную историю, которая связана с этой книгой. В одном из городов, где Нонна играла совместный концерт с Александром Олешко, после выступления, во время автограф-сессии, к ней подошла девочка с книгой.

"Она сказала: "У меня мамы нет, вы мне очень помогли". Я в тот момент расплакалась и поняла: не зря. Если эта книга помогла хотя бы одному человеку, значит, все не зря", — поделилась актриса.

Что мы читаем в детстве, формирует нас навсегда

Нонна Гришаева уверена: детство — основа будущего.

"Все наши комплексы из детства. Все наши страхи, они тоже идут из детства. Все наши будущие победы, они тоже закладываются в детстве. В детстве формируется наш характер, с которым мы потом идем по жизни",— отметила актриса. Она рассказала, что книги, которые ей читали в детстве, остались с ней навсегда и "по наследству" перекочевали ее детям. Гришаева не назвала ту самую книгу, которая передается уже из поколения в поколение в их семье. Но добавила: "В детстве я смотрела фильм по этой книге девять раз. Мне было важно передать любовь к этой истории своим детям. Сейчас мой сын тоже ею зачитывается".

Несколько раз за свое выступление Гришаева подчеркивала, что родилась в Советском Союзе. Когда она говорила о том времени, то в словах сквозила сильная ностальгия:

"Когда Советский Союз развалился, к нам пришло много западного: комиксы, супергерои. Но мы забываем, что у нас тоже есть свои герои — Илья Муромец, богатыри. Посмотрите, какие фильмы стали снимать: "Конек-Горбунок", "Последний богатырь". Это счастье. Наши дети должны воспитываться на нашей культуре".

Она также вспомнила истории из своего детства, когда засматривалась любимыми советскими фильмами. Даже когда ей запрещали их смотреть:

"Мне было лет семь-восемь, родители рано укладывали меня спать. А дом был сталинский, стены толстые. Но так хотелось смотреть фильмы! Я залезала на простенок высотой в четыре метра, цеплялась руками и ногами и оттуда смотрела телевизор. Вот как мне это было нужно!"

Сложные вопросы о русских сказках

Одна из слушательниц задала Гришаевой каверзный вопрос: как говорить с детьми о героях русских сказках? Она привела пример Емели, который всегда лежал на печи. А также вспомнила, что многие герои добиваются успеха, женившись на принцессах. Чему могут научить такие сказки? Этот вопрос явно немного выбил актрису из колеи. Вроде бы только что она говорила, что герои русских сказок намного лучше супермена и Человека-паука, но в то же время сложно поспорить, что Емеля лежал на печи.

В итоге Гришаева предложила, что детям нужно объяснять, как добиваться успеха.

"В русских сказках герой часто добивается всего волшебным способом. Но важно, чтобы дети понимали: успех достигается трудом. Если есть талант, труд обязательно приведет к результату", — подытожила актриса и сразу предложила перейти к автограф-сессии.

После беседы, которая продлилась пятнадцать минут, Нонна Гришаева почти час раздавала автографы и подписывала книги.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты "Реальное время", автор телеграм-канала "Булочки с маком" и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке "Макулатура".