«Мы с Беллуччи сыграли жертвенную любовь». Эмир Кустурица — о коллегах

В воскресенье, 24 ноября, режиссеру, актеру, музыканту Эмиру Кустурице исполняется 70 лет. Он давний друг России. Свои концерты в Москве он начинает со слов: «Говорит Москва, я Эмир Кустурица!» Накануне юбилея он в очередной раз посетил столицу и признался в любви к ней. За что он так любит нашу страну, кого встречает на улицах, почему верит Чехову, кто для него Моника Беллуччи и какой еще фильм он хотел бы снять — об этом и многом другом режиссер рассказал в беседе с «Мослентой». Ниже — его монолог.

© Мослента

Про способ остановить время

Еще ребенком я узнал тайну — как остановить время. Входишь в кинозал, на экране возникают живые картинки, и ты переносишься в другое измерение. Время за пределами кинозала перестает существовать.

Первое сильное впечатление я испытал от фильма Стэнли Кубрика «Спартак». Почти сразу научился обращать взор внутрь себя и смотреть. Когда луч проектора ложится на широкий экран, образ и звук проникают глубоко в наше существо, и мы ощущаем эйфорию. Реальное время останавливается.

© Кадр: фильм «Спартак»

Один из самых любимых фильмов, который я увидел в детстве, — фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Рад, что судьба подарила мне встречу с актером Николаем Бурляевым. Я часто бывал на его кинофоруме «Золотой витязь».

Про то, что и кому должен режиссер

Режиссер должен быть крепким, выносливым, спортивным, сильным. Надо уметь отвечать за свою команду, за идею, за фильм, за страну.

Не выношу режиссеров, которые говорят, что «вынуждены пойти на уступки продюсеров и отказаться от одного, другого, изменить финал».

Если режиссер на такие предложения со стороны продюсеров может по-мужски ответить, это и есть режиссер, или по-английски директор.

Режиссер — не кисейная барышня.

© Фото: Сергей Старостенко / РИА Новости

Еще мне не нравится самоуверенность молодых режиссеров, которые берутся быть и сценаристами, и режиссерами, и главные роли играть, словом, все делать. Для этого необходим большой опыт — как жизненный, так и профессиональный.

Про чеховскую мудрость

В юности я жил на холме над Сараево и бросал вниз крышки... У меня тоже были падения на самое дно. Судьба изо всех сил толкала меня по наклонной плоскости, и я чудом не скатился туда целиком.

С опытом я понял, как был прав учитель географии из рассказа Чехова, который повторял: «Зимой лучше сидеть у жаркой печи, а летом — в густой тени». Стараюсь и я так жить. В своей деревне — греться у печи и прятаться от суеты, мимолетной славы.

Про страну чудес

Россия для меня — это история, культура, русская душа и загадка. Мне кажется, что в этой загадке и есть будущее.

© Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Каждый раз приезжаю в Москву, в Петербург (два моих любимых города) с надеждой, что здесь произойдет чудо… и на улицах ваших столиц я увижу Пушкина, Гоголя, Толстого. Между прочим, иногда мне удается их увидеть и даже пообщаться с ними. Закрываю глаза, и кто-то из них возникает рядом. Закрывать глаза и представлять научил меня кинематограф.

Про Монику Беллуччи и жертвенность любви

Моника Беллуччи — мой большой друг, и она замечательная актриса, прекрасный человек.

Драматическая история о большой любви и страшной войне положена в основу моего фильма «По млечному пути», где мы с Моникой играем влюбленных. Ее героиня жертвует всем на свете ради любви, а мой герой выбирает другой путь — путь служения Богу (он становится монахом и мастером по камню, а был военным).

Еще я хочу продолжить фильм, который начал несколько лет назад, по роману своего любимого писателя Иво Андрича «Мост на Дрине». Этот роман, за который писатель получил Нобелевскую премию, был написан во время Второй мировой войны.

Про то, что происходит на Балканах

Сегодня жесткая завеса отделяет Восток от Запада. В прежние времена существовал консенсус. Сейчас же людей на планете стало слишком много, и это не по нраву тем, кто хочет владеть всем миром.

© Кадр: фильм «Чёрная кошка, белый кот»

Когда мой фильм «Черная кошка, белый кот» удостоили награды «за самый популярный англоязычный фильм», все у меня спрашивали: «Что у вас там происходит на Балканах? Отчего столько горя и крови?» Я отвечал: «Я тоже хотел бы это знать…»

Про любовь к книгам

Каждый день я читаю книги. Время от времени пишу сам. Книги продлевают жизнь. Когда одного американца, несправедливо осужденного за преступление, которое тот не совершал, после 40 лет заключения помиловали и выпустили из тюрьмы, на вопрос журналистов: «Как ему удалось выстоять?» — он ответил: «Каждый день читал по книге». Он так мысленно сокращал срок заключения.

Один из моих любимых писателей и друзей — лауреат Нобелевской премии по литературе Петер Хандке. По его сценарию, точнее, книге режиссер Вим Вендерс снял великий фильм «Небо над Берлином».