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Составлен список российских актеров, у которых огромное количество детей

Актеры Евгений Цыганов и Сергей Горобченко воспитывают по восемь детей. Кто еще из российских звезд стал многодетным отцом?

Составлен список актеров, у которых огромное количество детей
© РИА Новости

Цыганов и Горобченко воспитывают по восемь детей

Евгений Цыганов, известный по фильмам «Битва за Севастополь», «Оттепель» и «Питер FM», лидирует в списке многодетных звездных отцов. Семеро из них — Полина, Никита, Андрей, София, Александр, Георгий и Вера — появились на свет в браке актера с Ириной Леоновой. Позже Цыганов ушел из семьи к актрисе Юлии Снигирь. В 2016 году у пары родился сын Федор, а через три года актеры заключили официальный брак.

Восьмерых детей воспитывает и актер Сергей Горобченко, сыгравший в картинах «Бумер», «Доктор Живаго», «Позывной «Пассажир». Первый сын Глеб родился у актера в отношениях с однокурсницей Александрой Флоринской в 1997 году. В 2008 году Горобченко женился на дочери журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Полине Невзоровой. За 16 лет брака у пары появилось семеро детей: сыновья Александр, Петр, Иван, дочери Анна, София, Екатерина и Полина. Младшей дочери актера сейчас всего семь лет.

У Стычкина и Охлобыстина по шестеро детей

В 2022 году Евгений Стычкин, известный зрителю по картинам «Чернобыль. Зона отчуждения», «Гоголь», «Алиби», стал отцом в шестой раз. Супруга Ольга Сутулова подарила актеру сына Якова. Также у пары есть старший сын Михаил.

У Стычкина растет старшая дочь София, которая появилась на свет в гражданском браке с однокурсницей Юлией Жемчуговой. После актер женился на пианистке Екатерине Сканави, с которой прожил девять лет. В этом браке у пары родились сыновья Алексей и Лев и дочь Александра.

Звезда сериала «Интерны» Иван Охлобыстин вот уже 28 лет счастлив в браке с Оксаной Арбузовой. За эти годы у пары родилось шестеро детей: сыновья Василий и Савва, а также дочери Анфиса, Евдокия, Варвара, и Иоанна.

Помимо этого, Охлобыстин является крестным отцом более 50 человек, включая актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Орфея Епифанцева (сына актера Владимира Епифанцева), певицы и актрисы Евдокии Малевской и других.

У Кончаловского семеро детей от четырех жен

Известный режиссер и старший брат Никиты Михалкова Андрей Михалков-Кончаловский становился отцом семь раз. От второго брака с балериной Натальей Аринбасаровой у него родился сын Егор. В третий раз Кончаловский женился на француженке Вивьен Годэ, которая подарила ему дочь Александру. Третий ребенок режиссера дочь Дарья появилась вне брака, от актрисы Ирины Бразговки.

Затем у Кончаловского родились еще три дочери: две — Наталья и Елена — от четвертой жены Ирины Мартыновой; и еще одна — Мария — от пятой супруги Юлии Высоцкой. В 2003-м телеведущая родила сына Петра, который стал последним ребенком Кончаловского.

Михаил Ефремов и Сергей Безруков тоже многодетные отцы

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов был женат пять раз. Во втором браке с Асей Воробьевой на свет появился его первенец Никита. Семья распалась, а Михаил женился повторно — на актрисе Евгении Добровольской, которая подарила ему наследника Николая. Четвертой возлюбленной артиста стала Ксения Качалина, она родила Ефремову дочь Анну-Марию. Пятый брак с Софией Кругликовой стал самым плодотворным — в нем появилось трое детей: Вера, Надежда и Борис.

Сергей Безруков воспитывает пятерых детей. 15 лет актер был женат на Ирине Безруковой, но общих детей у пары не было. После развода в 2016 году он женился на Анне Матисон, которая подарила артисту троих детей — Машу, Степу и Василия. Кроме того, у Безрукова есть двое внебрачных детей от актрисы Кристины Смирновой — дочь Саша и сын Иван.

У Пореченкова и Петренко по пятеро наследников

Актер Михаил Пореченков был женат трижды. Первая возлюбленная Ирина Любимцева подарила актеру сына Владимира. После расставания с актером женщина умерла, а мальчика воспитали родственники с ее стороны. Затем Пореченков женился на переводчице Екатерине Подвальной, в браке с которой родилась дочь Варвара.

Третья супруга актера художница Ольга родила троих детей: Михаила, Марию и Петра. Ей удалось установить хорошие отношения со старшими наследниками актера и стать «идеальной» женой, о которой Пореченков всегда мечтал.

Воспитал пятерых детей и актер Игорь Петренко. Первых двух — Матвея и Корнея — звезде фильмов «Водитель для Веры» и «Мы из будущего» родила жена Екатерина Климова. Когда же брак с ней распался, артист женился на Кристине Бродской. Пара вместе с 2016 года. В семье растут три дочери: София-Каролина, Мария и Ева, которой всего пять лет.

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Иван Охлобыстин
Михаил Пореченков
Евгения Добровольская
Евдокия Малевская
Игорь Петренко
Михаил Ефремов
Юлия Снигирь
Ирина Леонова
Евгений Цыганов
Александр Невзоров
Ирина Безрукова
Юлия Высоцкая
Екатерина Климова
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