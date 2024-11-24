Иван Янковский рассказал о съемках «Преступления и наказания»

Актер Иван Янковский, исполнивший главную роль в сериале «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Достоевского, рассказал о съемках в картине. В новом шоу «Киноужин» на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра» артист раскрыл, что ему помогло перевоплотиться в Родиона Раскольникова.

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Иван Янковский осознавал свою ответственность перед сложной ролью, поэтому тщательно готовился, стараясь передать образ главного героя «Преступления и наказания» как внешне, так и внутренне. Как оказалось, перевоплотиться в Родиона Раскольникова актеру помогло наблюдение за американскими бездомными в Лос-Анджелесе, где он отдыхал с семьей перед съемками ленты.

«Я черпал видение образа Раскольникова из американских бомжей, которые жили под мостами. У меня был месяц до начала работы, я все это время пытался подготовиться. Обрастал бородой, как и договаривались, ходил с грязными ногтями, постоянно читал разные книжки, которые мне впоследствии помогли в создании образа. Я глядел на этих бомжей, которые сами с собой общаются, странно себя ведут… И эта штука мне реально очень помогла в работе над Родионом», — поделился Иван Янковский.

Для более полного погружения в образ героя артист пытался также прочувствовать его психическое состояние. Поскольку Родион Раскольников по сюжету находится на грани помешательства, Иван Янковский стал прибегать к разным способам, чтобы добиться похожего состояния.

«Во время съемок, как я считал, мне нужно постоянно было быть на нервах. Я специально вгонял себя в стрессовые обстоятельства и пил эспрессо за эспрессо, чтобы меня колбасило. Еще искал вдохновение в литературе, живописи, пытался найти художника, который мог бы через картины для меня открыть этот внутренний мир автора. И им оказался Эдвард Мунк», — рассказал актер.

Ранее сообщалось о том, что Иван Янковский рассказал о своем райдере на премьере сериала «Преступление и наказание».