Умер звезда мыльной оперы «Санта-Барбара» Хулио Медина

Ушел из жизни Хулио Медина, колумбийский актер кино и сериалов, сделавший уверенную карьеру в Голливуде - Медина тридцать лет жил и работал в Лос-Анджелесе. После вернулся на родину.

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Нашему зрителю Медина знаком, в частности, по роли Хулио Альвареса в мыльной опере "Санта-Барбара". Плюс он появляется в "Далласе".

Артист ушел на 92-м году жизни 23 ноября в Боготе. Информацию о его смерти публикует RedMas.

Хулио Медина Салазар родился в 1933-м году. На экране - с середины 1960-х: "Дымок из ствола" и "Высокий кустарник", оригинальные "Дикий дикий запад" и "Чудо-женщина", "Улицы Сан-Франциско" и "Полицейская история", десятки других.