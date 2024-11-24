Жизнь и карьера актера Максима Аверина

Заслуженный артист России Максим Аверин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, почему не комментирует тему спецоперации?

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Чем известен Аверин

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве, окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. В разные годы он служил в Российском государственном театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина и Московском академическом театре сатиры.

Широкую известность актер приобрел благодаря главной роли Сергея Глухарева в сериале «Глухарь» и хирурга Олега Брагина в ленте «Склифосовский». Также на его счету роли в картинах: «Место под солнцем», «Доктор Живаго», «Любовь одна», «Фурцева», «Напарницы», «Невеста комдива» и других.

Аверин ни разу не был женат, детей у него нет. У актера был старший брат Геннадий, который умер в 2020 году. У него остались дочь Полина и сын Дмитрий. Артист поддерживает общение с племянниками, однако недавно признался, что «они уже в том возрасте, когда не нуждаются в его советах».

Почему Аверин не комментирует СВО

Максим Аверин в июле 2023 года объяснил, что не оглашает свое мнение насчет спецоперации из-за того, что не хочет обсуждать политику. При этом артист отметил, что любит Россию.

«Мне говорят: "Ах, ты не высказываешься". Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — пояснил он.

Позднее Аверин также заверил, что никогда не эмигрирует за границу. По словам артиста, он не представляет себе жизни в другой стране, так как «не может мыслить и чувствовать на иностранном языке».

Почему Аверин ушел из Театра сатиры

Максим Аверин в июле 2024 года покинул Театр сатиры и перешел в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова». Актер опроверг слухи, что его решение связано со сменой руководства культурного учреждения.

«В Театре сатиры при Газарове (бывший художественный руководитель. — NEWS.ru) мне просто не было места, предложений о работе не поступало. О приходе Евгения Владимировича Герасимова (новый худрук. — NEWS.ru) в театр я узнал, когда все переговоры с дирекцией театра "Ленком" были завершены. Я рад, что Театр сатиры серьезно укрепился с приходом нового худрука и директора», — отметил Аверин.

Артист заметил, что получил предложение от директора «Ленкома» Марка Варшавера уже три года назад и все это время работал в обоих театрах.

Чем сейчас занимается Аверин

Максим Аверин продолжает творческую деятельность. С ним в 2025 году ожидаются премьеры фильмов «Петр I» и «Сбитые летчики», также должен выйти 12-й сезон сериала «Склифосовский». Съемки в кино артист совмещает с театральными гастролями.

26 ноября Аверин отпразднует свое 49-летие. Как заметил артист в своем Telegram-канале, день рождения он всегда проводит на сцене со спектаклем «Научи меня жить», с которым выходит к зрителю на протяжении 14 лет.