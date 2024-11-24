Иван Янковский рассказал, как создавал образ Раскольникова

Актер Иван Янковский, исполнивший роль Родиона Раскольникова в новой экранизации романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», признался, что перевоплотиться в героя ему помогло наблюдение за бездомными в США. В эфире шоу «Киноужин» на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра» артист пояснил, что за месяц до начала съемок отправился в Лос-Анджелес.

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Янковский отметил, что улетел в США на отдых, но не смог отвлечься от подготовки к съемкам. Он рассказал, что решил понаблюдать за местными бездомными, чтобы использовать их манеры и образ жизни для воплощения образа современного Раскольникова.

«Обрастал бородой, как и договаривались, ходил с грязными ногтями, постоянно читал разные книжки, которые мне впоследствии помогли в создании образа. Я глядел на этих бомжей, которые сами с собой общаются, странно себя ведут... И эта штука мне реально очень помогла в работе над Родионом», — сказал он.

Артист добавил, что помимо внешнего образа он старался воссоздать психологический портрет людей, которые оказались на социальном дне. Он пояснил, что специально изводил себя и вгонял в стрессовое состояние, чтобы его «колбасило».

«Специально вгонял себя в стрессовые обстоятельства и пил эспрессо за эспрессо, чтобы меня колбасило. Еще искал вдохновения в литературе, живописи, пытался найти художника, который мог бы через картины для меня открыть этот внутренний мир автора», — пояснил Янковский.

Ранее кинокритик Павел Сурков, комментируя новый сериал «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева, заявил, что кинолента «дурит» зрителя с первых минут. По его словам, в первой же сцене по улице идут два моряка, которые общаются между собой как «благородные гардемарины».