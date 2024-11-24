Умер актер Владимир Самойлов

Ушел из жизни Владимир Самойлов, тезка народного артиста СССР, знаменитого актера Владимира Самойлова, скончавшегося осенью 1999 года.

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Самойлов - советский российский актер театра и кино, радиоведущий, диктор, артист озвучания и известный чтец аудиокниг. Вадима Самойлова не стало 20 ноября.

Вадим Иванович Самойлов родился в 1944 году. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Играл в Московском театре комедии при "Росконцерте".

С 1971-го работал диктором на Всесоюзном радио, озвучивал документальные и зарубежные художественные фильмы, видеоигры. На радиостанции "Маяк" вел цикл авторских программ "Завалинка", "Отдыхать, так с музыкой" и "России первая любовь". Снялся в детективных лентах "Хищники" и "Заложники "Дьявола".

Награжден Золотой Пушкинской медалью в номинации "За просветительскую деятельность".

Информация о смерти артиста появилась в его профиле на агрегаторе "Кино-Театр.Ру".