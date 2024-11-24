«Все меня ненавидят»: звезда «Молодежки» о своей роли в сериале

Актер Егор Кирячок из маленького города Еманжелинска Челябинской области на шоу «Кстати» с Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым рассказал, что все его ненавидят как антагониста в сериале «Молодежка» о хоккее. Он также отметил, что перед съемками несколько месяцев специально тренировался, и выразил уважение всем, кто занимается этим видом спорта профессионально.

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«Все меня ненавидят, поскольку я играю главного антагониста и плохого парня этого сезона. Который постоянно главному герою втыкает палки в колеса и ведет себе как полный негодяй», — объяснил Кирячок.

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