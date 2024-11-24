Дружба с Ургантом, связь с Пригожиным: как живет актер Кирилл Полухин

Актер Кирилл Полухин за годы карьеры снялся более чем в 160 фильмах. Что известно о его личной жизни и связи с бизнесменом Евгением Пригожиным?

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Что известно о карьере и личной жизни Полухина

Кирилл Полухин родился 3 мая 1968 года в Санкт-Петербурге. Окончив школу, он поступил в медицинское училище, откуда был призван в армию. Первый актерский опыт он получил во время срочной службы — там он участвовал в художественной самодеятельности. После демобилизации окончил Российский государственный институт сценических искусств, где учился с телеведущим Иваном Ургантом. По словам артиста, их связывали хорошие дружеские отношения.

С 1999 по 2013 год Полухин служил в труппе БДТ имени Георгия Товстоногова. Он дебютировал в кино в 2000 году. Сейчас в его фильмографии более 160 работ. Наибольшую известность ему принесли роли в картинах «Чужая» и «Шугалей». Также актер снимался в популярных лентах «Убойная сила», «Метод», «Лучше, чем люди», «Шеф», «Король и Шут», «Лихие» и других.

Полухин женат на актрисе Светлане Строговой, с которой познакомился во время учебы в институте. У них есть сын Иннокентий.

Как Полухин связан с Евгением Пригожиным

Кирилл Полухин сыграл главную роль в трех частях фильма «Шугалей», которые продюсировал бизнесмен Евгений Пригожин. Сюжет лент основан на реальных событиях: он рассказывает о российских социологах, об их похищении и последующем освобождении в Ливии.

После выхода картины «16-й», которую окрестили «исповедью» Пригожина, Полухин заявлял, что нужно снимать больше подобных проектов.

«Потому что родину надо любить, я люблю, я принимаю в таком кино участие, всем советую смотреть такие фильмы, потому что такое впечатление, что сейчас стало стыдно сниматься в патриотических фильмах. Это как-то не по-русски», — отметил он.

Что Полухин рассказал о жизни в 90-е

Кирилл Полухин после съемок в сериале «Отмороженные», в сюжете которого лежит история о бандитах из 90-х, рассказал, чем для него запомнились эти годы.

«В общем-то я вырос в это время. Это сейчас показывают в основном какой-то негатив, но много было и положительного, люди были добрее, внимательнее друг к другу. Выбор небольшой во всем был, это да. Не могу сказать, что для меня это было прямо совсем жесткое и суровое время», — сообщил он журналу «Теленеделя».

При этом актер признался, что часть его близких «поглотило это время», а некоторые из них даже погибли.

«Я был уличный парнишка. И даже кто-то погибал из тех, кого я близко знал. Тогда так жили. Сейчас-то понимаешь, что это не нормально, а тогда ты жил и жил. Было три сорта колбасы и один — сыра, и люди считали, что это нормально, так и должно быть. Зарплата раз в три месяца. Эмэмэмы все эти», — добавил Полухин.

Чем сейчас занимается Полухин

Кирилл Полухин в 55 лет продолжает сниматься в кино. В 2024 году с ним на экраны вышли картины «Молодежка. Новая смена», «Лихие», «Точка опоры», «Джекпот», «Кто быстрее?» и другие. В 2025 году с актером в главной роли ожидаются премьеры четвертого сезона ленты «Чужой район» и седьмого сезона сериала «Шеф».

Полухин вместе с супругой проживает в Санкт-Петербурге и отказывается переезжать в Москву, несмотря на многочисленные съемки.