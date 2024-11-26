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Иркутский актер снялся в продолжении популярного сериала

Уроженец Иркутска Ян Цапник принял участие в четвертом сезоне юмористического телесериала «Полярный». Премьера намечена на 2 декабря, рассказали в пресс-службе ТНТ.

Ян Цапник принял участие в четвертом сезоне телесериала «Полярный»
© кадр из фильма

На счету артиста сегодня больше 250 киноролей. В частности, речь идет о следующих фильмах и сериалах:

  • «Первокурсницы»
  • «Горько!»
  • «Гоголь. Вий»
  • «Красный 5»

Еще одна его работа – «Я придумал вертолет», - посвящена иркутскому авиаконструктору Николаю Камову.

В сериале «Полярный» задействованы и другие известные актеры:

  • Михаил Пореченков
  • Мария Кравченко
  • Иван Охлобыстин
  • Светлана Листова
  • Карина Зверева
  • Жаргал Бадмацыренов
  • Елена Воробей.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как известные актеры сыграют самих себя в фильме про корпоратив в Сибири.