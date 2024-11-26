Ян Цапник принял участие в четвертом сезоне телесериала «Полярный»

Иркутский актер снялся в продолжении популярного сериала
Уроженец Иркутска Ян Цапник принял участие в четвертом сезоне юмористического телесериала «Полярный». Премьера намечена на 2 декабря, рассказали в пресс-службе ТНТ.
На счету артиста сегодня больше 250 киноролей. В частности, речь идет о следующих фильмах и сериалах:
- «Первокурсницы»
- «Горько!»
- «Гоголь. Вий»
- «Красный 5»
Еще одна его работа – «Я придумал вертолет», - посвящена иркутскому авиаконструктору Николаю Камову.
В сериале «Полярный» задействованы и другие известные актеры:
- Михаил Пореченков
- Мария Кравченко
- Иван Охлобыстин
- Светлана Листова
- Карина Зверева
- Жаргал Бадмацыренов
- Елена Воробей.
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