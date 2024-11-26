Ян Цапник принял участие в четвертом сезоне телесериала «Полярный»

Уроженец Иркутска Ян Цапник принял участие в четвертом сезоне юмористического телесериала «Полярный». Премьера намечена на 2 декабря, рассказали в пресс-службе ТНТ.

© кадр из фильма

На счету артиста сегодня больше 250 киноролей. В частности, речь идет о следующих фильмах и сериалах:

«Первокурсницы»

«Горько!»

«Гоголь. Вий»

«Красный 5»

Еще одна его работа – «Я придумал вертолет», - посвящена иркутскому авиаконструктору Николаю Камову.

В сериале «Полярный» задействованы и другие известные актеры:

Михаил Пореченков

Мария Кравченко

Иван Охлобыстин

Светлана Листова

Карина Зверева

Жаргал Бадмацыренов

Елена Воробей.

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