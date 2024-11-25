Куда пропал и как сейчас выглядит Максим Мальцев из сериала «Солдаты»

Актер Максим Мальцев известен многим по роли Антона Папазогло в сериале «Солдаты». В проекте он был полноватый, да и после поклонники замечали у него лишние килограммы. Однако недавно он резко похудел, чем встревожил поклонников.

Максим активно ведет личный блог, в котором общается с фанатами. Недавно он в очередной раз вышел на связь, и получил комментарии от неравнодушных пользователей:

«Макс, ты чего так похудел? У тебя все хорошо?»

Дело в том, что Мальцев сильно изменился внешне, и его вес продолжает уменьшаться. Однако актер дал понять, что у него все в порядке.

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К слову, несмотря на то, что многие фанаты даже спустя много лет продолжают ассоциировать его с «Солдатами», он не обижается. Максим делился, что этот сериал занимает отдельное место в его фильмографии, и его герой ему нравится. Актер считает его не глупым, а наивным, и в этом, как ему кажется, есть «изюминка».

Отметим, что после «Солдатов» Мальцев снимался во многих других проектах. За его плечами роли в «Ивановы-Ивановы», «Триггере» и многих других фильмах и сериалах.

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