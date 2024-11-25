Как живет актер Никита Панфилов

Актер Никита Панфилов прославился благодаря роли Максима Максимова в сериале «Пес». Чем он занимается сейчас, что известно о его личной жизни и политической позиции?

© РИА Новости

Чем известен Панфилов

Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в Москве, окончил Школу-студию МХАТ. Актер служил в МХТ имени А. П. Чехова, однако уволился из театра спустя 10 лет, так как не хотел оставаться в массовке.

Панфилов снимался в картинах «Адъютанты любви», «Мачеха», «Путейцы», «Кровь не вода», «Вычислитель», «Сладкая жизнь», «Мажор», «Лондонград. Знай наших», «Как я стал русским», «Лихач» и других. Широкую известность получил в 2015 году благодаря роли внештатного сотрудника правоохранительных органов Максима Максимова в сериале «Пес».

Актер состоит в третьем браке — со стоматологом Ксенией Соколовой. Пара воспитывает дочь Аврору. Также у Панфилова есть сын Добрыня от второй жены Лады Поярковой, с которой он расстался после ее измены.

«Я абсолютно счастливый человек. Много раз прыгал в последний вагон, и каждый раз это был СВ», — сказал Панфилов 7days.ru.

Что известно о политической позиции Панфилова

Никита Панфилов не комментирует политические события. Также он никогда не говорил о своем отношении к спецоперации.

«Есть две вещи, о которых я не говорю никогда: про политику и про моих бывших. Давайте о чем-нибудь хорошем», — объяснял Панфилов.

Артист в 2019 году признавался, что намеренно отказался от посещения Крыма, чтобы продолжить сниматься в сериале «Пес», съемки которого велись украинской телекомпанией.

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — заявил Панфилов.

Он также жаловался на трудности, связанные с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Украиной. По его словам, раньше он летел до Киева чуть более часа, но после ввода ограничений дорога отнимала у него пять часов.

В интервью украинскому изданию в 2020 году Панфилов также оставил пожелание для украинцев.

«Будьте счастливы, любите своих близких, и тогда все у вас будет прекрасно», — сказал он.

Чем сейчас занимается Панфилов

Никита Панфилов на настоящий момент не сотрудничает с театрами. По словам артиста, ему поступали предложения на участие в антрепризах, однако он не готов к гастролям.

«Мне предлагали участвовать в антрепризах, но я отказывался, говорил, что сейчас не могу, а на самом деле просто не хотел. Считаю, что театр должен быть стационарным, когда у тебя есть своя гримерка, когда всех знаешь, — мне важна стабильность. Я не готов ездить, как артист шапито, по другим городам. Есть люди, которым это нравится. А я не могу, ничего цыганского во мне нет», — объяснил Панфилов.

При этом актер активно снимается в кино. На 2025 год с ним в главной роли запланированы премьеры сериалов «Акушер-2», «Лепила», «Лихач-4», «Папаши» и «Положение вещей».

В сентябре Панфилов в эфире радио «Шансон» прокомментировал возможность продолжения съемок украинского сериала «Пес».