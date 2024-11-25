Как живет актер Егор Бероев

Актер Егор Бероев продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, как он относится к уехавшим коллегам?

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Что известно о карьере и личной жизни Бероева

Егор Бероев родился 9 октября 1977 года в Москве. После окончания Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина был принят на службу в театр МХТ им. А. П. Чехова. Актер дебютировал на экране в фильме «Посвящение в любовь». Широкую известность ему принесла роль в картине «Турецкий гамбит».

В фильмографии Бероева на настоящий момент более 70 работ. Он снимался в фильмах «Московская история», «Беглянки», «Адмиралъ», «Война семей», «Десантура», «Перевал Дятлова», «Наследие», «Дорога к дому», «На солнце вдоль рядов кукурузы» и других. Также Бероев известен как ведущий программы «Жди меня» и участник шоу «Ледниковый период».

Бероев женат на актрисе Ксении Алферовой. Пара воспитывает дочь Евдокию.

Как Бероев относится к СВО и мобилизации

Егор Бероев в октябре 2022 года заявил в интервью NEWS.ru, что в случае получения повестки не будет уклоняться от частичной мобилизации и отправится на фронт.

«Если мобилизуют — пойдем! Почему нет? Пойдем!» — сказал артист.

После того, как Бероев поддержал проведение спецоперации, от него отвернулись многие друзья.

«За последние годы, как идет СВО, очень многое проявилось, прояснилось. Стало понятно, кто есть кто. Ведь многие мои друзья отвернулись от меня. Сначала — когда была эпидемия и я выступал за добровольную вакцинацию. Потом — когда я поддержал страну, президента и армию», — заметил он.

Актер заверил, что в его семье вопрос об отъезде из России после начала СВО даже не поднимался.

Как Бероев относится к уехавшим артистам

Егор Бероев считает, что после начала спецоперации уехавшие артисты театра и кино действовали «просто по глупости» и из-за своей малообразованности. При этом актер признал, что оскорбившим Россию коллегам больше не подаст руки. В частности, он считает неправильным поведение народного артиста РФ Дмитрия Назарова, который после начала спецоперации еще некоторое время продолжал играть в спектаклях в Москве.

«Если ты работаешь в государственном театре и получаешь зарплату от государства, ты не можешь критиковать власть. Во МХАТе, например, огромные зарплаты. Но дело не в количестве. В любой стране мира, если ты получаешь зарплату от государства, ты не имеешь права государство оскорблять. Если хочешь — уйди, работай в YouTube. В театре должны быть идеология и цензура. Творчество не душит цензура, оно может быть разным. Но есть лицо страны», — сказал Бероев в интервью Диане Кади для ее YouTube-канал.

Что известно о поездках Бероева в Донбасс

Егор Бероев регулярно ездит в Донбасс, где снимает документальные фильмы о жизни местных. По словам актера, в рабочие поездки он неоднократно попадал под обстрел «Градов», в том числе 7 апреля во время нахождения в Донецке.

«Когда прилетел первый снаряд, охрана практически стянула меня с сидения автомобиля и уложила на асфальт лицом вниз. Мы прятались за машиной оставшиеся четыре взрыва, потом побежали в укрытие», — рассказал актер в своем Telegram-канале.

Чем сейчас занимается Бероев

Егор Бероев продолжает творческую деятельность. На 2025 год запланирован выход фильма «Золотой дубль».

Артист также участвует в сборе гуманитарной помощи и признается, что его не оскорбляет, когда в украинской прессе его называют «путинистом».