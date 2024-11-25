Похвала Зеленского, бездетность: куда пропала Светлана Ходченкова

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила об украинском политике Владимире Зеленском?

© РИА Новости

Что известно о карьере и личной жизни Ходченковой

Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года в Москве. Окончила Театральный институт имени Щукина.

Ходченкова снималась в картинах «Благословите женщину», «Риэлтор», «Жена Сталина», «Нулевой километр», «Малая Москва», «Любовь в большом городе», «Ловушка», «Банды», «Одноклассники», «За тобой», «8 первых свиданий», «Мамы», «Мосгаз», «Чемпионы», «Куприн. Яма», «Снег», «Гороскоп на удачу», «Одноклассницы», «Судьба-злодейка», «Хождение по мукам», «Годунов», «Нежность», «Другое имя», «Я „любила“ мужа» и других. Всего в ее фильмографии более 100 работ.

Ходченкова была замужем за коллегой Владимиром Яглычем с 2005 по 2010 год.

В 2011 году актриса встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. В 2015 году предприниматель сделал ей предложение руки и сердца, она приняла его, но свадьба так и не состоялась. После расставания с бизнесменом Ходченкову подозревали в романе с актером Дмитрием Малашенко. В 2018 году Ходченкова вернулась к Петришину и вместе с ним отдыхала на Бали, но дальше курортного романа дело не зашло.

Сейчас она не раскрывает подробности своей личной жизни. Детей у 41-летней артистки нет.

Что Ходченкова говорила о Зеленском

В апреле 2019 года Светлана Ходченкова дала интервью KP.RU, где высказала свое мнение о Владимире Зеленском и похвалила его.

«Могу сказать о нем только самое лучшее. Столько фильмов, сколько у меня было с Владимиром Зеленским, у меня не было ни с одним партнером. "Любовь в большом городе" — три картины. "Наполеон и Жозефина", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время". И еще была история, где я снялась в каком-то эпизоде, и там тоже снимался Владимир. Он — человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный. Очень легко и интересно с ним разговаривать и работать», — заявила актриса.

С кем дружит Ходченкова

Светлана Ходченкова дружит с Екатериной Вилковой, вместе с которой снималась в комедии «Одноклассницы».

«Просто многие люди, особенно в нашей профессии, набрасывают на себя много наносного, каких-то стереотипов, ложных представлений. Всю эту спесь иногда очень хочется сбить. Поэтому если человек способен посмеяться над собой, то я в такого прямо влюбляюсь. Я иногда могу жестко пошутить над кем-то, но с таким же успехом смеюсь и над собой. Для меня важно, чтобы человек мог трезво оценивать самого себя. Такие люди — искренние, адекватные — вообще крайне редко встречаются», — говорила Вилкова о Ходченковой.

При этом артистки отмечали, что могли стать соперницами, а не подругами, поскольку из-за похожего типажа их неоднократно приглашали на одни и те же роли.

Чем сейчас занимается Ходченкова

Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Зал ожидания».

В 2023 году вышел сериал «Спойлер» с ее участием. В скором времени также должны выйти ленты «Актрисы», «Мерзлая земля», «Спойлер», «Маме снова 17», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Очевидное невероятное», «жЫЫЫзнь», «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма», «Анна К.», «Кровь на танцполе» и «Жемчуг».

В марте этого года кинопродюсер Михаил Курбатов назвал Ходченкову самой красивой актрисой России.