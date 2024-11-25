«Славы больше, чем ума». Юрий Стоянов высказался о звезде «Слова пацана»

Актер и комик Юрий Стоянов в программе «Шоу Воли» назвал коллегу по цеху Никиту Кологривого великолепным актером с необычайной актерской природой. Вместе с тем, он отметил, что наблюдает некий «эффект Кологривого», который заключается в том, что у человека слава начала преобладать над умом.

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«"Эффект Кологривого" — это когда славы больше, чем ума», — объяснил артист.

Стоянов добавил, что Кологривому вовсе не нужно быть глубоким мыслителем. По мнению актера, задача артиста заключается не в размышлениях, а в том, чтобы чувствовать. Он считает, что именно режиссер должен думать, а актер должен «умно чувствовать».

Стоянов признался, что не знает, как бы он сам вел себя, будь на месте молодого коллеги. Комик отметил, что сам приобрел широкую известность лишь после 40 лет и не исключает, что успех в молодости мог бы оказать на него негативное влияние.

Ранее сообщалось, что Кологривый вместе с юмористами Ильей Соболевым и Павлом Волей устроили шуточный скандал в эфире «Шоу Воли». Они высмеивали предыдущие конфликты звезды «Слова пацана».