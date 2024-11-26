15-летняя Анна Пересильд заявила, что может построить отношения только с актером. Об этом стало известно в эфире шоу «Цыпкин, ты достал!» на радио «Москва FM».

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Ведущий шоу поинтересовался у Анны, возможен ли роман актера с «человеком из совершенно другого мира». Пересильд дала отрицательный ответ и заявила, что в таких отношениях не будет взаимопонимания.

«Я бы не смогла, мне кажется… Не хочу, конечно, говорить наперед, потому что разные бывают ситуации. Ты можешь влюбиться так, что не будешь даже думать о том, из какой сферы твой человек. Но на данный момент я не знаю, как построить отношения с человеком не из моей сферы», — высказалась знаменитость.

Анна отметила, что оберегает личную жизнь от внимания публики. Более того, она осудила коллег, которые выставляют все напоказ.

«Меня правда очень поражает история, когда люди снимают на камеру, как у них дети сидят за завтраком, муж идет куда-то. Мне это тяжело просто понять», — резюмировала актриса.

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