Олег Кассин: мне интересно играть далекие от себя образы

Актёр Олег Кассин рассказал о своих ролях и желании сменить образ.

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«Часто бывает, что, если актёр попал на какую-то роль, все его запоминают по ней и потом пытаются тащить в эту сторону. Я многоплановый артист и могу быть совершенно разным: как хорошим, так и плохим. Мне интересно играть далёкие от себя образы», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Кассина, он любит и свои «простые» роли.

«Например, когда я играл в сериале «Воронины» товарища главного героя Мишу, я делал это с большим удовольствием», — отметил артист.

Ранее режиссёр Николай Лебедев рассказал, что любит режиссёрские фильмы, которые способны захватить внимание большой зрительской аудитории.