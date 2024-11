Робби Уильямс рассказал, почему в байопике он стал обезьяной

Новый локализованный трейлер фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса» (Better Man) представила 26 ноября 2024 года кинокомпания «Вольга». «ИнтерМедиа» напоминает, что это байопик британского музыканта Робби Уильямса, рассказывающий о его жизни до и после группы Take That, сольной карьере и проблемах, с которыми ему пришлось бороться всё это время.

© кадр из фильма

Был выпущен также небольшой ролик, в котором Уильямс и режиссера картины Майкл Грэйси объясняют, почему в фильме главный герой (его сыграл Джонно Дэвис) предстает не в человеческом обличье, а в виде обезьяны шимпанзе. По словам Майкла, буквально при первом знакомстве он спросил Робби, каким тот себя видит, и тот ответил, что ощущает себя всю жизнь выпущенной на сцену цирковой обезьянкой. В этом образе режиссер увидел ключ к нестандартному биографическому фильму, где герой будет показан своими глазами, а не зрительскими.

- Это очень особенный магический трюк, - считает Уильямс. - Он одновременно делает вас тонко чувствующими и бесчувственными. Мы испытываем глубокую эмпатию и сострадание к животным, гораздо большие, чем к людям.

В российский прокат «Быть лучше: История Робби Уильямса» выйдет 26 декабря.