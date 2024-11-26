Деми Мур уже несколько десятилетий остаётся символом молодости, стиля и утонченности. Актрисе, родившейся в 1962 году, недавно исполнилось 62 года, но глядя на нее, в это сложно поверить. Мур удаётся сохранять свежий и подтянутый вид, что неизменно вызывает восхищение поклонников и коллег.

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Секреты ее внешности – это не только генетика, но и осознанный подход к уходу за собой. Деми активно занимается спортом, придерживается сбалансированного питания и не скрывает своего увлечения йогой. Она открыто говорит о важности ментального здоровья и уверенности в себе, что, по ее словам, является главным источником красоты.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.