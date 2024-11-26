Телеканалы покажут фильмы и программы, посвященные юбилею Алисы Фрейндлих

8 декабря народной артистке СССР, актрисе театра и кино Алисе Фрейндлих исполняется 90 лет. Без спектаклей с ее участием невозможно представить БДТ им. Г. А. Товстоногова, на сцену которого она выходит более 40 лет. Многие приезжают в Санкт-Петербург специально "на Алису Фрейндлих". Билетов на спектакли, где она играет - не достать. Многие театралы помнят и 22 сезона в Театре имени Ленсовета, когда актриса служила в нем. Алиса Бруновна сыграла более чем в 60-ти спектаклях, в ее фильмографии более 50-ти ролей.

К юбилею Алисы Фрейндлих телеканалы покажут фильмы и программы
© РИА Новости

Премьера документального фильма "Алиса Фрейндлих. В моей душе покоя нет" - на Первом канале 8 декабря в 12:15. Авторы сценария, режиссёры: Андрей Фурманчук, Руслан Трещёв. В картине использованы кадры хроники разных лет, в том числе из личного архива актрисы. Из современников в фильме принимают участие: Николай Цискаридзе, Светлана Немоляева, Лариса Гузеева, Александр Адабашьян, Антон Табаков, Владимир Котт, Евгений Миронов. В архивных записях - воспоминания Эльдара Рязанова, Андрея Мягкова и других.

Народный артист СССР Эльдар Рязанов так говорил о главных чертах Алисы Фрейндлих:

"Исключительная работоспособность, самоотверженность, увлеченность ролью, беззаветное служение искусству".

3 декабря в 11:10 в эфире телеканала "Россия-Культура" программа "Театральная летопись" в цикле "ХХ век". Монолог актрисы, честный, откровенный, беспощадный к себе, рассказ о ее немецкой родословной, трагических периодах детства в блокадном Ленинграде, а также о начале творческого пути, золотой эпохе Театра имени Ленсовета, семейном и творческом дуэте с режиссером Игорем Владимировым, о приглашении от Георгия Товстоногова в Большой драматический театр и взаимодействии с партнерами на съемочных площадках легендарных картин. В программу включены фрагменты спектаклей и кинофильмов с ее участием.

В день рождения актрисы, 8 декабря, телеканал "Россия-Культура" покажет в 15:05 художественный фильм "Анна и Командор" с Алисой Фрейндлих, Василием Лановым и Иннокентием Смоктуновским в главных ролях. В 20:25 в эфире документальная лента "Люди и страсти Алисы Фрейндлих". В авторском проекте режиссера Анатолия Малкина артистка расскажет о своем ближнем круге, о родном городе, о религии, о режиссерах своей жизни, о приобретениях и потерях, о сыгранных и не сыгранных ролях.

Сразу после, в 21:10, на экранах телеспектакль "Укрощение строптивой" режиссера Игоря Владимирова. В постановке Театра имени Ленсовета участвуют Алиса Фрейндлих, Леонид Дьячков, Анатолий Равикович, Михаил Боярский и другие артисты. Запись 1973 года.

Смотрите также: Сериал "Персональный ассистент" - на Первом канале 2-5 декабря в 22.00

"Персональный ассистент" - драматический сериал, поднимающий популярные темы про личные травмы, психологическое насилие и жажду мести и справедливости. Режиссер Эльдар Салаватов. В главных ролях снялись: звезда мелодрам Кирилл Сафонов, Мария Луговая и Иван Оганесян. В сериале "Персональный ассистент" одну из своих последних ролей сыграл Народный артист РФ Борис Невзоров.

По сюжету молодая женщина устраивается на работу персональным ассистентом в крупную компанию. В ее полномочиях - организовывать и контролировать всю деятельность своего начальника. Вскоре становится ясно, что барышня полна загадок, а мотивы её действий связаны с их с боссом совместным тёмным прошлым. Только он об этом не догадывается.

Эльдар Салаватов, режиссер, рассказывает, что рассказанная в сериале история, в первую очередь - о мести. О том, как люди живут, ведомые жаждой справедливости. О том, как это чувство съедает их изнутри. А, главное - будут ли они удовлетворены, добившись своей цели. По сути, месть - универсальный механизм всего, что нас окружает: мы всегда хотим кому-то что-то доказать после показавшейся или реальной недооценки". В феврале 2024 года сериал "Персональный ассистент стал участником основного конкурса Второго фестиваля стриминговых сервисов ORIGINAL+, где состоялась его премьера. "РГ" - главный информационный партнер фестиваля.

Актеры
Укрощение строптивой
Андрей Фурманчук
Анатолий Малкин
Леонид Дьячков
Иван Оганесян
Анатолий Равикович
Мария Луговая
Владимир Котт
Кирилл Сафонов
Эльдар Салаватов
Антон Табаков
Борис Невзоров
Алиса Фрейндлих
Андрей Мягков
Александр Адабашьян
Георгий Товстоногов
Иннокентий Смоктуновский
Василий Лановой
Михаил Боярский
Николай Цискаридзе
Евгений Миронов
Лариса Гузеева
Игорь Владимиров
Светлана Немоляева
Эльдар Рязанов
Первый канал