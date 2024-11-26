К юбилею Алисы Фрейндлих телеканалы покажут фильмы и программы

8 декабря народной артистке СССР, актрисе театра и кино Алисе Фрейндлих исполняется 90 лет. Без спектаклей с ее участием невозможно представить БДТ им. Г. А. Товстоногова, на сцену которого она выходит более 40 лет. Многие приезжают в Санкт-Петербург специально "на Алису Фрейндлих". Билетов на спектакли, где она играет - не достать. Многие театралы помнят и 22 сезона в Театре имени Ленсовета, когда актриса служила в нем. Алиса Бруновна сыграла более чем в 60-ти спектаклях, в ее фильмографии более 50-ти ролей.

Премьера документального фильма "Алиса Фрейндлих. В моей душе покоя нет" - на Первом канале 8 декабря в 12:15. Авторы сценария, режиссёры: Андрей Фурманчук, Руслан Трещёв. В картине использованы кадры хроники разных лет, в том числе из личного архива актрисы. Из современников в фильме принимают участие: Николай Цискаридзе, Светлана Немоляева, Лариса Гузеева, Александр Адабашьян, Антон Табаков, Владимир Котт, Евгений Миронов. В архивных записях - воспоминания Эльдара Рязанова, Андрея Мягкова и других.

Народный артист СССР Эльдар Рязанов так говорил о главных чертах Алисы Фрейндлих:

"Исключительная работоспособность, самоотверженность, увлеченность ролью, беззаветное служение искусству".

3 декабря в 11:10 в эфире телеканала "Россия-Культура" программа "Театральная летопись" в цикле "ХХ век". Монолог актрисы, честный, откровенный, беспощадный к себе, рассказ о ее немецкой родословной, трагических периодах детства в блокадном Ленинграде, а также о начале творческого пути, золотой эпохе Театра имени Ленсовета, семейном и творческом дуэте с режиссером Игорем Владимировым, о приглашении от Георгия Товстоногова в Большой драматический театр и взаимодействии с партнерами на съемочных площадках легендарных картин. В программу включены фрагменты спектаклей и кинофильмов с ее участием.

В день рождения актрисы, 8 декабря, телеканал "Россия-Культура" покажет в 15:05 художественный фильм "Анна и Командор" с Алисой Фрейндлих, Василием Лановым и Иннокентием Смоктуновским в главных ролях. В 20:25 в эфире документальная лента "Люди и страсти Алисы Фрейндлих". В авторском проекте режиссера Анатолия Малкина артистка расскажет о своем ближнем круге, о родном городе, о религии, о режиссерах своей жизни, о приобретениях и потерях, о сыгранных и не сыгранных ролях.

Сразу после, в 21:10, на экранах телеспектакль "Укрощение строптивой" режиссера Игоря Владимирова. В постановке Театра имени Ленсовета участвуют Алиса Фрейндлих, Леонид Дьячков, Анатолий Равикович, Михаил Боярский и другие артисты. Запись 1973 года.

Смотрите также: Сериал "Персональный ассистент" - на Первом канале 2-5 декабря в 22.00

"Персональный ассистент" - драматический сериал, поднимающий популярные темы про личные травмы, психологическое насилие и жажду мести и справедливости. Режиссер Эльдар Салаватов. В главных ролях снялись: звезда мелодрам Кирилл Сафонов, Мария Луговая и Иван Оганесян. В сериале "Персональный ассистент" одну из своих последних ролей сыграл Народный артист РФ Борис Невзоров.

По сюжету молодая женщина устраивается на работу персональным ассистентом в крупную компанию. В ее полномочиях - организовывать и контролировать всю деятельность своего начальника. Вскоре становится ясно, что барышня полна загадок, а мотивы её действий связаны с их с боссом совместным тёмным прошлым. Только он об этом не догадывается.

Эльдар Салаватов, режиссер, рассказывает, что рассказанная в сериале история, в первую очередь - о мести. О том, как люди живут, ведомые жаждой справедливости. О том, как это чувство съедает их изнутри. А, главное - будут ли они удовлетворены, добившись своей цели. По сути, месть - универсальный механизм всего, что нас окружает: мы всегда хотим кому-то что-то доказать после показавшейся или реальной недооценки". В феврале 2024 года сериал "Персональный ассистент стал участником основного конкурса Второго фестиваля стриминговых сервисов ORIGINAL+, где состоялась его премьера. "РГ" - главный информационный партнер фестиваля.