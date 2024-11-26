Телеканал «Мосфильм» устроит марафон фильмов к юбилею Галины Польских

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» покажет марафон фильмов с участием Галины Польских 27 ноября 2024 года. В этот день актриса отметит 85-летний юбилей.

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Кинопоказ начнётся в 7.30 с многосерийного фильма Валерия Ускова и Владимира Краснопольского «Тени исчезают в полдень», в котором артистка исполнила роль Клавдии. На экране она проживает целую жизнь: влюблённой девушки, вдовы, потерявшей мужа на войне, и зрелой женщины, которая встречает новую любовь.

В 16.55 марафон продолжит лирическая комедия Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», в которой Галина Польских сыграла одну из первых своих ролей — продавщицы пластинок Алёны.

В 20.00 зрители увидят кинокартину Алексея Коренева «По семейным обстоятельствам» и актрису в роли строгой тёщи Галины Аркадьевны, которая выходит замуж и становится уже невесткой.

В 22.30 телеканал покажет фильм, созданный уже в новой России, «Любить по-русски». Галина Польских исполнила роль хуторянки Катерины Ивановны, в которую влюбляется главный герой — Валерьян Петрович Мухин. В 00.05 зрителей ждёт продолжение знаменитого фильма — «Любить по-русски 2».

В 3.10 в эфире кинокартина по сценарию Эмиля Брагинского «Нежданно-негаданно», в которой актриса исполнила роль заведующей сберкассы, подруги главной героини.

Завершит марафон в 4.35 фильм «Честный, умный, неженатый…» и Польских в роли Анны Дольниковой. Режиссёром картины стал Алексей Коренев, с которым актриса уже сотрудничала на съёмочной площадке фильма «По семейным обстоятельствам».