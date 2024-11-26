Скончался режиссер «Аэроплана» и «Горячих голов» Джим Абрахамс

Американский режиссер Джим Абрахамс скончался 26 ноября 2024 года в возрасте 80 лет. О его смерти сообщает Variety со ссылкой на сына покойного Джозефа.

© соцсети

Джеймс С. Абрахамс родился 10 мая 1944 года в Шорвуде, штат Висконсин. После окончания школы учился в Висконсинском университете в Мэдисоне, где познакомился с братьями Дэвидом и Джерри Цукерами. В 1971 году они втроем создали театральную труппу Kentucky Fried Theater, которая занималась пародийными и сатирическими скетчами. Год спустя они перебрались в Лос-Анджелес и написали сценарий будущего фильма «Солянка по-кентуккийски», который снял в 1977 году режиссер Джон Лэндис. Комедия, где пародировались кино, телевидение, реклама и многое другое, имела успех, что дало троице под кодовым названием ZAZ (Цукер-Абрахамс-Цукер) карт-бланш в Голливуде.

Их первой режиссерской работой стал «Аэроплан» (1980), получивший номинацию на премию BAFTA за лучший сценарий и давший старт комедийной карьере актера Лесли Нильсена, впоследствии сыгравшего во многих фильмах ZAZ. За ним последовал «Полицейский отряд!», «Совершенно секретно!» и «Безжалостные люди». В 1988 году вышла комедия «Голый пистолет» (где режиссером был Дэвид, а Джерри а Джим авторами сценария), положивший начало комедийной кинофраншизе.

В 1988-м Абрахамс снял свой первый сольный фильм «Большой бизнес» с Бетт Мидлер и Лили Томлин, а в 1991-м – популярную комедию «Горячие головы» с Чарли Шином (сиквел вышел в 1993-м). Среди других его картин – «Добро пожаловать домой, Рокси Кармайкл» с Вайноной Райдер, «Не навреди» с Мэрил Стрип и «Мафия!».

Последней сценарной работой Абрахамс стал фильм «Очень страшное кино 4» 2006 года. Он также числится соавтором сценария перезагрузки «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон (фильм должен выйти в 2025 году).

Джим сыграл и небольшие роли в нескольких своих и чужих фильмах: «Солянка по-кентуккийски», «Аэроплан», «Совершенно секретно!» и «Поездка в Америку».