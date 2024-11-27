Что стало со звездой сериала «Солдаты» Максимом Мальцевым

Максим Мальцев сыграл в сериале «Солдаты» весёлого и пухлого добряка Антона Папазогло. Прошло почти 20 лет, а от его образа не осталось и следа. Встретив артиста на улице, вы навряд ли узнаете в нём того наивного солдата-новобранца. Мужчина заметно похудел и подтянулся. Единственное, что осталось неизменным – род деятельности. До сих пор актёр снимается в кино.

© кадр из фильма

Карьера артиста у Мальцева началась со съёмок в фильме «Простые истины». Потом Максим участвовал в небольшом эпизоде кинокартины «Лавина». Но основная слава мужчине пришла только после участия в съёмках сериала «Солдаты».

Герой Мальцева – Антон Папазогло, запоминался зрителю не только необычной фамилией, но и прекрасной игрой. Он отлично показал наивность и простодушие новобранца, который попал в часть из Вологды. После выпуска сезона с его участием, слава просто накрыла актёра с головой. А многие девушки начали писать ему тайные письма и желать с ним встречи. Уже в седьмом сезоне сериала он стал «дембелем», окончившим службу, чем ещё больше привлёк внимание поклонниц.

Сейчас Максим продолжает сниматься в кино, однако после участия в «Солдатах» у него уже больше не было таких громких ролей. К слову, в биографии актёра есть интересный факт. Сам Мальцев никогда не служил в армии. Никто не знает, как именно ему удалось «отмазаться» от службы. Но известно, что мужчина не пошел служить из принципа, потому что считает, что военные должны быть только профессионалами со специальным образованием.

Последняя роль у Мальцева состоялась в одном из эпизодов сериала «Казанова», вышедшего в 2020 году. После этого актёр пока не принимал никаких предложений по работе. Однако недавно выпустил свежую визитку, которую легко можно просмотреть на просторах интернета.