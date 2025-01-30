Актриса Галина Стаханова рассказала, какие темы актуальны в кино

Актриса Галина Стаханова заявила в беседе с изданием «Страсти», что считает мистические темы актуальными в кино.

По словам Стахановой, не все согласятся с ее мнением. Однако она считает, что зрителям интересны колдуны, оборотни и вампиры.

« П о м н ю р а с с к а з ы м а м ы , к а к м о я б а б у ш к а ж и л а в д е р е в н е п о д Р я з а н ь ю . И , с о с л о в ж и т е л е й э т о й д е р е в н и , о н и р е г у л я р н о с т а л к и в а л и с ь с м и с т и ч е с к и м и с и л а м и » , — п о д е л и л а с ь а р т и с т к а .

Стаханова снялась в фэнтези-фильме «Чертов камень». Актрису заинтересовал сценарий из-за параллелей между прошлым и будущим.

« В к а к о й - т о м о м е н т п р о ш л о е и б у д у щ е е в с т р е ч а ю т с я и н а ч и н а ю т б о р о т ь с я с ф а н т а с т и ч е с к и м и с и л а м и — п о л у ч а е т с я з а м е ч а т е л ь н ы й с ю ж е т » , — з а я в и л а а к т р и с а .

Галина Стаханова известна по роли Гали в картине «Девчата». В ее фильмографии более 200 ролей. Артистка снялась в таких картинах, как «Куколка», «Любовь с привилегиями», «Досье детектива Дубровского», «Елки», «Дальнобойщики», «Ночной дозор», «Счастливы вместе», «Ранетки», «Кухня», «Астенический синдром».