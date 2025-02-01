Актер Любимцев ответил на сравнения его с Михаилом Пореченковым

Российский актер Владимир Любимцев признался, что пока рано сопоставлять его успехи с достижениями его отца Михаила Пореченкова, поскольку он еще не достиг того же уровня.

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« М и х а и л Е в г е н ь е в и ч — э т о у ж е м а с т о д о н т , г л ы б а . А я т о л ь к о н а ч и н а ю с в о ю д о р о г у . К а к о н а п о й д е т : л е в е е , п р а в е е , в ы ш е , н и ж е , б ы с т р е е , м е д л е н н е е — э т о п о к а ж у т в р е м я и м о я р а б о т а » , — з а я в и л Л ю б и м ц е в н а п р е м ь е р е ф и л ь м а « З л о й г о р о д » , н а к о т о р у ю п р и ш л а п о ч т и в с я е г о с е м ь я .

Он отметил, что в его актерской карьере начался этап, на котором ему стали предлагать серьезные роли в крупных проектах. Актер подчеркнул, что пока выбирать между ними не приходится, но предложений становится больше, передает Пятый канал.

Российский актер театра и кино Андрей Финягин заявил, что считает Юру Борисова, получившего номинацию на «Оскар» в фильме «Анора», очень талантливым, глубоким и самобытным человеком. По словам актера, любая премия политизирована и основана на субъективности, особенно в вопросах искусства. Но артист отметил, что успех его коллеги неслучаен.