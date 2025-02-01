Актер Любимцев ответил на сравнения его с Михаилом Пореченковым

Актер Любимцев рассказал о своем отношении к сравнениям с его отцом Пореченковым
Российский актер Владимир Любимцев признался, что пока рано сопоставлять его успехи с достижениями его отца Михаила Пореченкова, поскольку он еще не достиг того же уровня.
«Михаил Евгеньевич — это уже мастодонт, глыба. А я только начинаю свою дорогу. Как она пойдет: левее, правее, выше, ниже, быстрее, медленнее — это покажут время и моя работа», — заявил Любимцев на премьере фильма «Злой город», на которую пришла почти вся его семья.
Он отметил, что в его актерской карьере начался этап, на котором ему стали предлагать серьезные роли в крупных проектах. Актер подчеркнул, что пока выбирать между ними не приходится, но предложений становится больше, передает Пятый канал.
Российский актер театра и кино Андрей Финягин заявил, что считает Юру Борисова, получившего номинацию на «Оскар» в фильме «Анора», очень талантливым, глубоким и самобытным человеком. По словам актера, любая премия политизирована и основана на субъективности, особенно в вопросах искусства. Но артист отметил, что успех его коллеги неслучаен.