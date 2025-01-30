Борисов сравнил впечатления от работы в российском и голливудском кино

Актер Юра Борисов признался в интервью радио ENERGY, что не видит принципиальной разницы между съемками в российском и голливудском кино.

« О н в с е г д а р а з н ы й п р о ц е с с , н о в к о н е ч н о м с ч е т е о н о д и н а к о в ы й , п о т о м у ч т о р о ж д а е т с я к а ж д ы й р а з ч е л о в е к » , — п о д е л и л с я а к т е р .

Борисов отметил, что комфорт на съемках не всегда гарантирует хороший фильм в прокате. Поэтому для него абсолютно неважен этот пункт в работе.

« П о т о м у ч т о с т е м , с к е м к о м ф о р т н е е , п о л у ч а е т с я в р е з у л ь т а т е х у ж е , ч е м с т е м , с к е м м е н е е к о м ф о р т н о » , — р а с с к а з а л а р т и с т .

Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды. В частности, на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. Актер удостоился номинации за роль в фильме «Анора». Он считает, что сравнения с такой сказочной героиней пока несвоевременные.