Ханде Эрчел ответила, какую героиню русской классики хотела бы сыграть

Звезда сериала «Постучись в мою дверь», турецкая актриса Ханде Эрчел сообщила на пресс-конференции в Москве, что хотела бы сыграть главную героиню романа Льва Толстого в кино. Ее слова передает сайт theGirl.

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« Я х о ч у с ы г р а т ь р о л ь А н н ы К а р е н и н о й , п о т о м у ч т о у н е е н е п р о с т а я с у д ь б а » , — п о я с н и л а а р т и с т к а .

На мероприятие Эрчел пришла в компании своего коллеги, актера Барыша Ардуча. Он в свою очередь признался, что хотел бы воплотить на экране роль Родиона Раскольникова из «Преступления и наказания» Федора Достоевского.

Также Эрчел призналась, что не смотрела российские сериалы, но планирует. По словам звезды, она наслышана о фильме «Анора», за который Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар». Актриса заявила, что хочет познакомиться с творчеством российского актера.

Накануне стало известно, что Ханде Эрчел и Барыш Ардуч прилетели в Россию для презентации фильма «Оставь это ветру». По данным Super.ru, актриса заселилась в пятизвездочном отеле неподалеку от Красной площади в Москве.