Актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч представили новый фильм в России

Турецкие актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч в Москве представили романтическую комедию "Оставь это ветру", где они снялись в главных ролях, передает корреспондент ТАСС.

" Я п е р в ы й р а з п р и е х а л а в М о с к в у , - с к а з а л а Э р ч е л , о т в е ч а я н а в о п р о с Т А С С . - И я э т о м у о ч е н ь р а д а " . А к т р и с а т а к ж е д о б а в и л а , ч т о в е е к а р ь е р н ы х п л а н а х б ы л п р и е з д в с т о л и ц у Р о с с и и .

Эрчел также поделилась интересными историями со съемок. Фильм снимался на полуострове Чешме в Стамбуле, по сценарию актрисе нужно было погружаться в холодную воду.

" М ы с н и м а л и в о ч е н ь т е п л о м м е с т е , н а п л я ж е , и н е с м о т р я н а т о , ч т о б ы л о т а к т е п л о , в о д а б ы л а о ч е н ь х о л о д н о й , - п о д е л и л а с ь о н а . - В о д и н д е н ь п р и 4 0 г р а д у с а х у н а с б ы л а с ц е н а , к о г д а я в л е з л а в в о д у . Я д у м а л а , ч т о я р е а л ь н о з а м е р з н у , ч т о у м е н я б у д е т г и п о т е р м и я . Д л я м е н я э т о б ы л ш о к , к о т о р ы й я н и к о г д а н е з а б у д у " .

Кроме того, актеры рассказали, что хотели бы исполнить роли персонажей произведений Федора Достоевского и Льва Толстого. Так, Ардуч отметил, что хотел бы сыграть Родиона Раскольникова, а Эрчел - Анну Каренину.

" Я х о ч у и г р а т ь р о л ь А н н ы К а р е н и н о й , п о т о м у ч т о у н е е о ч е н ь с е р ь е з н а я , н е п р о с т а я с у д ь б а " , - с к а з а л а а к т р и с а .

Ардуч, отвечая на вопрос ТАСС, рассказал, что был бы не против поучаствовать в российском проекте.

" Я д у м а ю , ч т о и г р а т ь в ф и л ь м а х - э т о п р о и с к р е н н о с т ь , п р о т о , ч т о б ы р а с с к а з ы в а т ь о к а к и х - т о ц е н н о с т я х , - п о д е л и л с я а к т е р . - П о э т о м у , е с л и э т о и н т е р е с н ы й п р о е к т , к о т о р ы й т а к б ы о т о з в а л с я у н а с , т о п о ч е м у б ы и н е р а с с м о т р е т ь [ е г о ] " .

О комедии

" О н а ц е л е у с т р е м л е н н а я б и з н е с в у м е н , н е и м е ю щ а я р а в н ы х . О н б е з з а б о т н ы й с е р ф е р , ж и в у щ и й с е г о д н я ш н и м д н е м . Н а п е р в ы й в з г л я д у н и х н е т н и ч е г о о б щ е г о , н о с у д ь б а с т а л к и в а е т и х в с о в е т е д и р е к т о р о в о д н о й и т о й ж е к о м п а н и и . С м о г у т л и п о л н ы е п р о т и в о п о л о ж н о с т и р а з г л я д е т ь д р у г в д р у г е р о д с т в е н н ы е д у ш и ? " - с о о б щ а л о с ь в р е л и з е .

В фильме режиссера Энгин Эрден снялись также Гёзде Мутлуэр, Тугрул Тулек, Шебнем Сонмез и другие. В широкий прокат "Оставь это ветру" выйдет в России 6 февраля.