Актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч представили новый фильм в России

Турецкие актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч в Москве представили романтическую комедию "Оставь это ветру", где они снялись в главных ролях, передает корреспондент ТАСС.
"Я первый раз приехала в Москву, - сказала Эрчел, отвечая на вопрос ТАСС. - И я этому очень рада". Актриса также добавила, что в ее карьерных планах был приезд в столицу России.
Эрчел также поделилась интересными историями со съемок. Фильм снимался на полуострове Чешме в Стамбуле, по сценарию актрисе нужно было погружаться в холодную воду.
"Мы снимали в очень теплом месте, на пляже, и несмотря на то, что было так тепло, вода была очень холодной, - поделилась она. - В один день при 40 градусах у нас была сцена, когда я влезла в воду. Я думала, что я реально замерзну, что у меня будет гипотермия. Для меня это был шок, который я никогда не забуду".
Кроме того, актеры рассказали, что хотели бы исполнить роли персонажей произведений Федора Достоевского и Льва Толстого. Так, Ардуч отметил, что хотел бы сыграть Родиона Раскольникова, а Эрчел - Анну Каренину.
"Я хочу играть роль Анны Карениной, потому что у нее очень серьезная, непростая судьба", - сказала актриса.
Ардуч, отвечая на вопрос ТАСС, рассказал, что был бы не против поучаствовать в российском проекте.
"Я думаю, что играть в фильмах - это про искренность, про то, чтобы рассказывать о каких-то ценностях, - поделился актер. - Поэтому, если это интересный проект, который так бы отозвался у нас, то почему бы и не рассмотреть [его]".
О комедии
"Она целеустремленная бизнесвумен, не имеющая равных. Он беззаботный серфер, живущий сегодняшним днем. На первый взгляд у них нет ничего общего, но судьба сталкивает их в совете директоров одной и той же компании. Смогут ли полные противоположности разглядеть друг в друге родственные души?" - сообщалось в релизе.
В фильме режиссера Энгин Эрден снялись также Гёзде Мутлуэр, Тугрул Тулек, Шебнем Сонмез и другие. В широкий прокат "Оставь это ветру" выйдет в России 6 февраля.