О чем расскажет новый сезон «Потерянного ключа» со Светланой Колпаковой

Премьера нового сезона многосерийной мелодрамы «Потерянный ключ» состоялась 30 января 2025 года на медиаплатформе «Смотрим». Главные роли в проекте режиссера Максима Демченко исполнили Светлана Колпакова, Алексей Фатеев, Андрей Фролов, Елена Симонова, Анастасия Веденская и другие.

Это новая история психолога Анны Королёвой (Колпакова). По семейным обстоятельствам – сыну прописали морской воздух – Анна с мужем Игорем (Фатеев) принимают решение о переезде в приморский городок. Вот только найти работу на новом месте Анне оказывается нелегко: ходить к психологу здесь считается зазорным, а психологические проблемы местные жители привыкли решать, поплакав в жилетку друзьям или родным. Новая знакомая Жанна (Веденская), у которой семья Королёвых снимает жилье, пытается помочь Анне в поисках клиентов, и это приводит к неожиданным результатам. А вскоре на героиню как из рога изобилия начинают сыпаться проблемы личного характера: возникают сложности в отношениях с детьми, мужем и другими родственниками. Но Анна – профессионал своего дела и готова к любым испытаниям.