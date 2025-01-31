Смерть жены и детей, слова об СВО: куда пропал актер Игорь Ливанов

Заслуженный артист России Игорь Ливанов более двух лет не снимается в кино. Чем он сейчас занимается, что говорил о спецоперации?

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Чем известен Ливанов

Игорь Ливанов родился 15 ноября 1953 года в Киеве. После окончания школы переехал в Ленинград и окончил Российский государственный институт сценических искусств. В 1976 году он ушел в армию, службу проходил в Вооруженных силах СССР в частях морской пехоты Тихоокеанского флота. Демобилизовавшись, был принят в Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького. В 1988 году переехал в Москву.

Ливанов дебютировал в кино в 1979 году в драме «Безответная любовь». Наибольшую популярность ему принесла роль Сергея Черкасова по прозвищу Тридцатый в боевике «Тридцатого уничтожить!». Также актер снимался в лентах «Чернобыль: Последнее предупреждение», «На углу у Патриарших», «Графиня де Монсоро», «Господа офицеры», «Все включено», «Анатомия убийства» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Ливанова

Со своей первой женой Татьяной Пискуновой Ливанов познакомился в театральном институте. В 1979 году у них родилась дочь Ольга. Они жили в Ростове-на-Дону. В августе 1987 года супруга артиста с дочерью погибли в железнодорожной катастрофе, когда на станции Каменская грузовой состав врезался в хвост стоявшего у платформы пассажирского поезда, разрушив последние вагоны.

« С а м о е с т р а ш н о е — э т о о п о з н а н и е . Э т о с а м о е с т р а ш н о е , ч т о б ы л о в м о е й ж и з н и . И о с т а е т с я д л я м е н я т а к и м . Н о я у б е ж д е н , ч т о о н и р я д о м с о м н о й . И я н и н а о д и н д е н ь с н и м и н е р а с с т а в а л с я » , — р а с с к а з а л Л и в а н о в .

Во второй раз артист женился на коллеге Ирине Бахтуре (ныне Безрукова). В 1989 году у них родился сын Андрей, а в 2000 году их брак распался. Супруга актера ушла к народному артисту РФ Сергею Безрукову. Спустя 15 лет наследник пары скончался.

Сейчас Ливанов состоит в браке с юристом по имени Ольга. Они воспитывают сыновей Тимофея и Илью.

Что Ливанов говорил об СВО

Игорь Ливанов до 2020 года регулярно ездил на Украину. По словам артиста, он был свидетелем Майдана и предполагал, что события приведут к спецоперации. Сегодня актер называет себя «ватником», поддерживает действия российской власти, навещает участников СВО в госпиталях.

« Д а , я в а т н и к . Я т о т с а м ы й в а т н и к , к о т о р ы й Ч е х о в , Т о л с т о й , Т у р г е н е в — э т о в с е в а т н и к и . Я з н а ю д р у г и х а к т е р о в , я г о р ж у с ь , ч т о у н и х т а к а я п о з и ц и я . Н а п р и м е р , В о л о д я С т е к л о в , о н и з Л у г а н с к а , п р а к т и ч е с к и о т т у д а н е в ы л е з а е т » , — с к а з а л Л и в а н о в в п р о г р а м м е « Н о в ы е р у с с к и е с е н с а ц и и » .

По словам артиста, с 2014 года он неоднократно сталкивался с предательством друзей, но никогда не испытывал ненависти к украинцам.

« Н и к о г д а н е и с п ы т ы в а л п о о т н о ш е н и ю к у к р а и н с к о м у н а р о д у н е н а в и с т и . И д а ж е с е й ч а с м н е ж а л к о т е х , к т о б е с с м ы с л е н н о п о г и б а е т с и х с т о р о н ы , п о т о м у ч т о р у к о в о д с т в о [ У к р а и н ы ] и х н е ж а л е е т » , — о т м е т и л а к т е р .

Чем сейчас занимается Ливанов

Игорь Ливанов в 71 год продолжает играть на сцене. Он гастролирует по России с антрепризами «Идеальный свидетель», «Фальшивая нота» и другими.

Кинопремьер с артистом на настоящий момент не ожидается. Последний раз он принимал участие в съемках ленты «Высшая мера» в 2022 году. Премьера сериала состоялась в июне 2024 года.