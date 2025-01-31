Смерть жены и детей, слова об СВО: куда пропал актер Игорь Ливанов

Смерть жены и детей, уход Безруковой, слова об СВО: как живет Игорь Ливанов
Заслуженный артист России Игорь Ливанов более двух лет не снимается в кино. Чем он сейчас занимается, что говорил о спецоперации?
Чем известен Ливанов
Игорь Ливанов родился 15 ноября 1953 года в Киеве. После окончания школы переехал в Ленинград и окончил Российский государственный институт сценических искусств. В 1976 году он ушел в армию, службу проходил в Вооруженных силах СССР в частях морской пехоты Тихоокеанского флота. Демобилизовавшись, был принят в Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького. В 1988 году переехал в Москву.
Ливанов дебютировал в кино в 1979 году в драме «Безответная любовь». Наибольшую популярность ему принесла роль Сергея Черкасова по прозвищу Тридцатый в боевике «Тридцатого уничтожить!». Также актер снимался в лентах «Чернобыль: Последнее предупреждение», «На углу у Патриарших», «Графиня де Монсоро», «Господа офицеры», «Все включено», «Анатомия убийства» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 80 работ.
Что известно о личной жизни Ливанова
Со своей первой женой Татьяной Пискуновой Ливанов познакомился в театральном институте. В 1979 году у них родилась дочь Ольга. Они жили в Ростове-на-Дону. В августе 1987 года супруга артиста с дочерью погибли в железнодорожной катастрофе, когда на станции Каменская грузовой состав врезался в хвост стоявшего у платформы пассажирского поезда, разрушив последние вагоны.
«Самое страшное — это опознание. Это самое страшное, что было в моей жизни. И остается для меня таким. Но я убежден, что они рядом со мной. И я ни на один день с ними не расставался», — рассказал Ливанов.
Во второй раз артист женился на коллеге Ирине Бахтуре (ныне Безрукова). В 1989 году у них родился сын Андрей, а в 2000 году их брак распался. Супруга актера ушла к народному артисту РФ Сергею Безрукову. Спустя 15 лет наследник пары скончался.
Сейчас Ливанов состоит в браке с юристом по имени Ольга. Они воспитывают сыновей Тимофея и Илью.
Что Ливанов говорил об СВО
Игорь Ливанов до 2020 года регулярно ездил на Украину. По словам артиста, он был свидетелем Майдана и предполагал, что события приведут к спецоперации. Сегодня актер называет себя «ватником», поддерживает действия российской власти, навещает участников СВО в госпиталях.
«Да, я ватник. Я тот самый ватник, который Чехов, Толстой, Тургенев — это все ватники. Я знаю других актеров, я горжусь, что у них такая позиция. Например, Володя Стеклов, он из Луганска, практически оттуда не вылезает», — сказал Ливанов в программе «Новые русские сенсации».
По словам артиста, с 2014 года он неоднократно сталкивался с предательством друзей, но никогда не испытывал ненависти к украинцам.
«Никогда не испытывал по отношению к украинскому народу ненависти. И даже сейчас мне жалко тех, кто бессмысленно погибает с их стороны, потому что руководство [Украины] их не жалеет», — отметил актер.
Чем сейчас занимается Ливанов
Игорь Ливанов в 71 год продолжает играть на сцене. Он гастролирует по России с антрепризами «Идеальный свидетель», «Фальшивая нота» и другими.
Кинопремьер с артистом на настоящий момент не ожидается. Последний раз он принимал участие в съемках ленты «Высшая мера» в 2022 году. Премьера сериала состоялась в июне 2024 года.