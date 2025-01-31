Умер актер из фильма «Бумер» Анатолий Зобнин

Умер Анатолий Зобнин, сыгравший роль Прикинутого в фильме "Бумер"
Умер Анатолий Зобнин, получивший известность после роли в фильме "Бумер". Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
«Зобнин скончался в больнице ночью 31 января», — говорится в публикации.
Мужчину госпитализировали с пневмонией. Она, в свою очередь, развилась на фоне имеющегося онкологического заболевания.
Анатолий Зобнин был непрофессиональным актером. Мужчина закончил Морской государственный институт имени Невельского во Владивостоке, после чего работал на судах. В Москву Зобнин перебрался в конце 90-х годов прошлого века.
Как именно мужчина оказался на съемках "Бумера" - доподлинно неизвестно. По одной из версий, он попал в кино благодаря знакомству с режиссером фильма Петром Бусловым.
Отметим, что роль в фильме "Бумер" была единственной работой в карьере Зобнина. Он исполнил персонажа по прозвищу Прикинутый. Его единственное появление произошло в сцене, где он и персонаж Владимира Сычева - Ералаш - конфликтуют с водителем белого мерседеса.