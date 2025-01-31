Звезда «Молодежки» рассказал о съемках, хоккее и пути к славе

Российский актер Влад Канопка, снявшийся в сериале «Молодежка» и его продолжении «Молодежка. Новая смена», раскрыл правду о съемках на льду, хоккее и пути к успеху. Об этом он рассказал в эфире шоу «ОК на связи!» в социальной сети «Одноклассники».

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В продолжении популярного сериала Канопка вернулся к роли Андрея Кисляка, но уже в качестве тренера. По его словам, за годы его персонаж сильно изменился, и сценаристы придумали для него новую драматическую линию. Канопка отметил, что ему как актеру было интересно играть его развитие.

При этом актер признался, что не удивился предложению сняться в продолжении из-за появившейся тенденции к ремейкам и перезапускам культовых проектов 2010-х. Он отметил, что никаких страхов у него не было, он верил в проект, команду и персонажа, а сценарий убедил его окончательно.

Говоря о сложностях съемок, Канопка рассказал, что подошел ответственно к роли хоккейного тренера, изучал поведение реальных наставников, смотрел зарубежные и российские материалы, а также перенимал особенности речи и манеры, и «добавил своего».

« К а к и е - т о ч е р т ы у ж е б ы л и п р о п и с а н ы , к а к и е - т о ф и ш е ч к и с [ С е р г е я ] М а к е е в а ( п е р с о н а ж а Дениса Никифорова — прим. «Ленты.ру») в драматургии, потому что мой персонаж — Андрей Кисляк — долгое время находился под его воздействием», — сказал он.

Кроме того, Канопка рассказал об особенностях работы на льду. Так, в первом сезоне многие артисты приукрашивали свои навыки на коньках, чтобы пройти кастинг. Новые участники продолжения «Молодежки» тоже столкнулись с этим испытанием, и Канопка старался им помогать.

« Р е б я т а , к о н е ч н о , в с в о е м б о л ь ш и н с т в е н е с т о я л и н а к о н ь к а х . У н и х б ы л и т а к ж е т р е н и р о в к и , к а к у н а с , п о д в а м е с я ц а д о н а ч а л а с е з о н а . У н а с б ы л и т р и м е с я ц а . ( . . . ) И п о д к о л о к н е б ы л о » , — п р и з н а л с я о н .

При этом, добавил Канопка, настоящие хоккеисты, которые работали дублерами в «Молодежке. Новая смена», нередко подшучивали над актерами, хотя в целом на площадке царила дружеская атмосфера.

Звезда сериала сообщил, что на катках преимущественно комфортная температура, однако ему приходилось сниматься и в экстремальных условиях. Так, на съемках прошлых сезонов часть материала снималась в Подольске при температуре плюс четыре градуса.

Канопка добавил, что съемки требуют не только актерского мастерства, но и хорошей физической формы.

« П о с л е 3 3 л е т с т а л ( . . . ) к э т о м у о т н о с и т ь с я с е р ь е з н е й . И с е л н а д и е т у п о с л е д н и е д в а г о д а , х о ж у в з а л з а н и м а ю с ь » , — с к а з а л о н .

По его словам, обычный рацион включает кофе, авокадо, красную рыбу, хлебцы и овсянку утром, рис с куриной грудкой или тунцом в обед и белковые омлеты вечером.

Помимо этого, Канопка рассказал, как относится к славе. Актер отметил, что во ВГИКе у него и его однокурсников «корона» продержалась недолго — преподаватели быстро ее сбили.

« П о э т о м у с и н с т и т у т а я , с п е р в о г о к у р с а б о л ь ш е к о р о н у н и к о г д а н е н а д е в а л . П о э т о м у н а м е н я с л а в а к а к а я - т о н е д е й с т в о в а л а а б с о л ю т н о . Я с п о к о й н о , п р а г м а т и ч н о в о с п р и н я л в н и м а н и е з р и т е л е й и п о ш е л д а л ь ш е » , — з а к л ю ч и л о н .

Ранее гостем шоу «ОК на связи!» в «Одноклассниках» стал известный врач-онколог Александр Дзидзария. Он рассказал россиянам, что нельзя обманывать тело, делая его внешне красивым с помощью пластических операций и фармакологической поддержки. Главное — здоровье, только благодаря внутреннему состоянию организма можно дольше оставаться молодым, считает он.