Дмитрий Шепелев рассказал о встрече фанатов с турецкими актерами

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что его потрясло количество людей, которые пришли на встречу с турецкими актерами Ханде Эрчел и Барышем Ардучем. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере фильма «Оставь это ветру».

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« Я а б с о л ю т н о п о т р я с е н к о л и ч е с т в о м л ю д е й , к о т о р ы е п р и ш л и е щ е д о о т к р ы т и я . Я в е з д е т е й в ш к о л у п о э т о й д о р о г е , и у ж е с т о я л а о ч е р е д ь . В с е г о в о р я т п о - т у р е ц к и , в с е ж е в а л и л ю л я - к е б а б и ж д а л и с е г о д н я ш н е г о в е ч е р а . П о э т о м у я а б с о л ю т н о п о т р я с е н » , — с к а з а л Ш е п е л е в .

Актер добавил, что теперь у него появились планы выучить турецкий язык.

Накануне стало известно, что Ханде Эрчел и Барыш Ардуч прилетели в Россию для презентации фильма «Оставь это ветру». По данным Super.ru, актриса заселилась в пятизвездочном отеле неподалеку от Красной площади в Москве.

Картина «Оставь это ветру» рассказывает историю любви успешной бизнес-леди и свободолюбивого серфера. Режиссером проекта стал Энгин Эрден. В ролях — Ханде Эрчел, Барыш Ардуч, Барыш Айтач, Олимпия Ахенк, Гезде Мутлуэр, Серхат Налбантоглу, Ахмет Сарачоглу.