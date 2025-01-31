Ханде Эрчел встретилась с фанатами в Москве

Ханде Эрчел встретилась с фанатами на премьере фильма "Оставь это ветру" в РФ
Вчера в Москву впервые прилетела турецкая актриса Ханде Эрчел, чтобы представить свой новый фильм "Оставь это ветру". Картина выйдет в прокат 6 февраля. Актриса получила всемирную известность, благодаря сериалу "Постучись в мою дверь". Но прилетела Ханде не одна, а вместе с коллегой - турецкий актер Барыш Ардуч также посетил Москву. Премьера состоялась в кинотеатре "КАРО 11. Октябрь".
Билеты на показ фильма разлетелись за считанные минуты, а очередь на вход в кинотеатр выстроилась за несколько часов до начала премьеры. В ней были и те, кто не успел приобрести заветный билет, но прямо на месте был готов отдать любые деньги за встречу с кумиром.
Весь первый этаж кинотеатра мгновенно наполнился людьми. Все с замиранием сердца ждали появления актеров на красной дорожке, расталкивали друг друга и пытались прорваться ближе. Как только Ханде появилась, фанаты закричали и зааплодировали. Однако подступиться к Ханде было невозможно. Актриса ходила по залам в окружении охраны. Не было привилегий даже у тех, кто подготовил для Ханде подарки и цветы. Их можно было только оставить в первом зале.
"Ханде, мы тебя любим", - кричали фанаты актрисе, которая раздавала всем приветливые улыбки.
По просьбе Ханде нельзя было войти в зал во время того, как команда представляла фильм. Опоздал - значит пропустил.
Несмотря на столпотворение, Ханде всё же осталась довольна от встречи с российской публикой.
"Привет, Россия!", - прокричала со сцены Ханде на русском языке.
Актриса призналась, что этот вечер она точно не забудет.
"Ваша реакция со стороны - для меня это невероятное счастье", - сказала Ханде.
После того, как Ханде и Барыш закончили представление фильма в последнем зале, охранникам нужно было вывести их из кинотеатра, поскольку смотреть картину актеры не стали. Однако и тут ожидало препятствие. Большинство зрителей, даже без верхней одежды, выбежало на улицу, чтобы попытать свою последнюю удачу и всё-таки сфотографироваться со звездами.
Кому-то всё же удалось сделать снимок. Например, в VIP-зоне блогер Ксения Бородина успела сфотографироваться с Ханде и Барышом, и даже обменяться парой слов.
Вместе с турецкими актерами в Москву прилетел и молодой режиссер картины, Энгин Эрдер. Во время представления картины он признался, что между Ханде и Барышом в процессе работы возникла химия, а это очень важно для романтической истории. Актеры играют знакомых с детства, которым предстоит спустя время снова встретиться, чтобы совместно трудиться над будущим компании, наследниками которой они являются. Удастся ли у героем прийти к компромиссу? Узнаем совсем скоро!
Напомним, что недавно в Москву прилетела мексиканская актриса Барбара Де Рехиль, чтобы представить фильм "Василий". Надеемся, что традиция будет продолжаться.
Среди гостей премьеры были Дмитрий Шепелев, Андрей Савочкин, Анастасия Решетова, Саша Стоун, Дина Саева и многие другие.