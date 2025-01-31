Ханде Эрчел встретилась с фанатами в Москве

Вчера в Москву впервые прилетела турецкая актриса Ханде Эрчел, чтобы представить свой новый фильм "Оставь это ветру". Картина выйдет в прокат 6 февраля. Актриса получила всемирную известность, благодаря сериалу "Постучись в мою дверь". Но прилетела Ханде не одна, а вместе с коллегой - турецкий актер Барыш Ардуч также посетил Москву. Премьера состоялась в кинотеатре "КАРО 11. Октябрь".

© Российская Газета

Билеты на показ фильма разлетелись за считанные минуты, а очередь на вход в кинотеатр выстроилась за несколько часов до начала премьеры. В ней были и те, кто не успел приобрести заветный билет, но прямо на месте был готов отдать любые деньги за встречу с кумиром.

Весь первый этаж кинотеатра мгновенно наполнился людьми. Все с замиранием сердца ждали появления актеров на красной дорожке, расталкивали друг друга и пытались прорваться ближе. Как только Ханде появилась, фанаты закричали и зааплодировали. Однако подступиться к Ханде было невозможно. Актриса ходила по залам в окружении охраны. Не было привилегий даже у тех, кто подготовил для Ханде подарки и цветы. Их можно было только оставить в первом зале.

" Х а н д е , м ы т е б я л ю б и м " , - к р и ч а л и ф а н а т ы а к т р и с е , к о т о р а я р а з д а в а л а в с е м п р и в е т л и в ы е у л ы б к и .

По просьбе Ханде нельзя было войти в зал во время того, как команда представляла фильм. Опоздал - значит пропустил.

Несмотря на столпотворение, Ханде всё же осталась довольна от встречи с российской публикой.

" П р и в е т , Р о с с и я ! " , - п р о к р и ч а л а с о с ц е н ы Х а н д е н а р у с с к о м я з ы к е .

Актриса призналась, что этот вечер она точно не забудет.

" В а ш а р е а к ц и я с о с т о р о н ы - д л я м е н я э т о н е в е р о я т н о е с ч а с т ь е " , - с к а з а л а Х а н д е .

После того, как Ханде и Барыш закончили представление фильма в последнем зале, охранникам нужно было вывести их из кинотеатра, поскольку смотреть картину актеры не стали. Однако и тут ожидало препятствие. Большинство зрителей, даже без верхней одежды, выбежало на улицу, чтобы попытать свою последнюю удачу и всё-таки сфотографироваться со звездами.

Кому-то всё же удалось сделать снимок. Например, в VIP-зоне блогер Ксения Бородина успела сфотографироваться с Ханде и Барышом, и даже обменяться парой слов.

Вместе с турецкими актерами в Москву прилетел и молодой режиссер картины, Энгин Эрдер. Во время представления картины он признался, что между Ханде и Барышом в процессе работы возникла химия, а это очень важно для романтической истории. Актеры играют знакомых с детства, которым предстоит спустя время снова встретиться, чтобы совместно трудиться над будущим компании, наследниками которой они являются. Удастся ли у героем прийти к компромиссу? Узнаем совсем скоро!

Напомним, что недавно в Москву прилетела мексиканская актриса Барбара Де Рехиль, чтобы представить фильм "Василий". Надеемся, что традиция будет продолжаться.

Среди гостей премьеры были Дмитрий Шепелев, Андрей Савочкин, Анастасия Решетова, Саша Стоун, Дина Саева и многие другие.