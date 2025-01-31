Умерла актриса Лидия Каталано, звезда "Эвиты"

26 января на 70-м году жизни в Буэнос-Айресе скончалась Лидия Каталано, аргентинская актриса кино, театра, сериалов и теленовелл, лауреат и номинант ряда наград.

Каталано родилась в 1955 году, сниматься начала в середине 1970-х. Ее фильмография - более семи десятков проектов: "Не трогайте девочку", "Камила", "Божьи твари", "Я - худшее из всего созданного", "Чума", "Гробницы", "Эвита" Алана Паркера - с Мадонной, "Не умирай, не сказав, куда уходишь". Последнее появление на экране - в 2021-м.

Об уходе артистки сообщил портал IMDb, детали не разглашаются.