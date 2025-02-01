Кинокритик объяснил феномен Веры Глаголевой

31 января 2025 года актрисе Вере Глаголевой могло бы исполниться 69 лет. Но жизнь звезды экранов резко оборвалась в 2017 году. У нее диагностировали рак желудка, и врачи не смогли помочь пациентке. Тем не менее, даже спустя 8 лет после смерти Глаголевой о ней и ее киноработах продолжают говорить. В чем ее феномен порталу «Страсти» рассказал кинокритик Александр Шпагин.

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Вера Глаголева начала сниматься в 70-е годы. Причем она была непрофессиональная актриса. Но ее талант смог разглядеть Родион Нахапетов, за которого она после совместной работы вышла замуж.

«Нахапетов угадал, что эта девочка попадет в какой-то очень точный социокультурный феномен. Это было фильм «На край света…». И самое интересное, первые ее фильмы были не очень популярны. Но она запомнилась зрителю. Это такая вот современная девушка хиппи, девушка в джинсах, очень самостоятельная. Таких огромное количество развелось в 70-е годы. Именно тогда сформировались разные интересные именно женские типы. И Глаголева — один из наиболее точных. Действительно, таких мы встречали и до, и после нее. Это всегда активистки, немного нервные и всегда немножко неженственные. Это очень важно. И Вера всегда играла пробуждение женственности. Причем была загадка — пробудится эта женственность? Может и нет. А тем не менее, следить за этим было интересно», - рассказал Шпагин.

И хоть, казалось бы, таких, как Глаголева, было много, но в то же время, отмечает кинокритик, она была одна. В ней были свои особенности, которые одних влюбляли, а других — выводили из себя.

« У Глаголевой никогда не было обаяния, поэтому многих она и раздражала. Говорили: «Вот еще заявилась! Что она везде лезет?» Я хорошо помню эти слова. Потому что она была новая, к таким мы не привыкли. Таких актрис не было раньше. Глаголева еще играла не просто самостоятельную и всем ветрам открытую девушку, а умную, волевую очень, собранную, целеустремленную», - заявил Александр Владимирович.

К слову, две дочери Веры Глаголевой пошли по ее стопам, но, как считает Шпагин, так и не смогли дотянуть до уровня своей матери. В разговоре со «Страсти» кинокритик не смог вспомнить практически ни одной выдающейся картины, где снимались бы дети Глаголевой.

«Анастасия Шубская и не раскроется никогда, потому что не снимается, а Анна Нахапетова — средняя актриса. Я не готов серьезно говорить о ее творчестве. Она меня не зацепила, не запомнил ее нигде. Может, так и будет в этом среднем пространстве телепаться, но во всяком случае никакого открытия образа, как у матери, у нее не произошло», - поделился кинокритик.

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