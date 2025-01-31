Звезда «Физрука» рассказал, как реагирует на критику

Актер Владимир Сычев, известный по сериалам «Физрук» и «Жизнь по вызову», в беседе с «Леди Mail» признался, что раньше реагировал на критику агрессивно. По его словам, сейчас он игнорирует «троллей» и рад общению с доброжелателями.

Я с а м м а л о ч и т а ю , ч т о п р о м е н я п и ш у т , — в р е м е н и н е т . С е й ч а с у ж е м н е в о о б щ е в с е р а в н о , к т о и ч т о о б о м н е п у б л и к у е т . Н о к о г д а т о л ь к о з а р е г и с т р и р о в а л с я в с о ц с е т я х , п е р в о е в р е м я в с е м о т в е ч а л , к т о м н е г а д о с т и п и с а л . Г р о з и л и м : « Я т е б я н а й д у и п о р в у ! » Н о п о т о м у с п о к о и л с я , — о б ъ я с н и л а к т е р .

Сычев отметил, что понимает, что внимание поклонников — часть его профессии, и с благодарностью относится к тем, кто подходит к нему с уважением. Он также находит приятным общение с поклонниками, в отличие от некоторых коллег, которые не скрывают своего раздражения.

Ранее Сычев высоко оценил актерский дебют своей дочери Маши в фильме «В потоке трех стихий». Он думал, что многие ему льстят, когда хвалят талант наследницы, но убедился в том, что это — чистая правда.