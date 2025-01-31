Звезда «Физрука» рассказал, как реагирует на критику
Актер Владимир Сычев, известный по сериалам «Физрук» и «Жизнь по вызову», в беседе с «Леди Mail» признался, что раньше реагировал на критику агрессивно. По его словам, сейчас он игнорирует «троллей» и рад общению с доброжелателями.
Я сам мало читаю, что про меня пишут, — времени нет. Сейчас уже мне вообще все равно, кто и что обо мне публикует. Но когда только зарегистрировался в соцсетях, первое время всем отвечал, кто мне гадости писал. Грозил им: «Я тебя найду и порву!» Но потом успокоился, — объяснил актер.
Сычев отметил, что понимает, что внимание поклонников — часть его профессии, и с благодарностью относится к тем, кто подходит к нему с уважением. Он также находит приятным общение с поклонниками, в отличие от некоторых коллег, которые не скрывают своего раздражения.
Ранее Сычев высоко оценил актерский дебют своей дочери Маши в фильме «В потоке трех стихий». Он думал, что многие ему льстят, когда хвалят талант наследницы, но убедился в том, что это — чистая правда.