Актер Феррелл заявил, что режиссер Вуди Аллен назвал его мерзким

Американский актер Уилл Феррелл раскрыл, кто из известных режиссеров назвал его мерзким. Его цитирует Independent.

Уилл Феррелл вспомнил, как известный режиссер назвал его мерзким
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Во время интервью, приуроченного к выходу картины «Вы сердечно приглашены», в которой Феррелл играет вместе с Риз Уизерспун, актера спросили, какие бесполезные режиссерские комментарии он получал.

57-летний артист вспомнил об инциденте на съемках комедии Вуди Аллена 2004 года «Мелинда и Мелинда».

«Он подошел и сказал: «Я не знаю, как это сказать, но ты кажешься мерзким», делится Феррелл.

После Аллен напомнил Ферреллу, что они снимают комедию.

«Я ответил, что не пытаюсь показаться мерзким. Это была какая-то чушь», говорит актер.

В фильме «Мелинда и Мелинда» также снялись Чиветел Эджиофор, Стив Карелл и Хлоя Севиньи. По сюжету жизнь женщины из Нью-Йорка разворачивалась в двух разных временных рамках. Феррелл сыграл женатого мужчину, который влюбляется в героиню главной из линий.

Актеры
Хлоя Севиньи
Уилл Феррелл
Аллен Вуди
Стив Карелл
Риз Уизерспун
Вуди Аллен