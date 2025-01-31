Уилл Феррелл вспомнил, как известный режиссер назвал его мерзким

Американский актер Уилл Феррелл раскрыл, кто из известных режиссеров назвал его мерзким. Его цитирует Independent.

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Во время интервью, приуроченного к выходу картины «Вы сердечно приглашены», в которой Феррелл играет вместе с Риз Уизерспун, актера спросили, какие бесполезные режиссерские комментарии он получал.

57-летний артист вспомнил об инциденте на съемках комедии Вуди Аллена 2004 года «Мелинда и Мелинда».

« О н п о д о ш е л и с к а з а л : « Я н е з н а ю , к а к э т о с к а з а т ь , н о т ы к а ж е ш ь с я м е р з к и м » , — д е л и т с я Ф е р р е л л .

После Аллен напомнил Ферреллу, что они снимают комедию.

« Я о т в е т и л , ч т о н е п ы т а ю с ь п о к а з а т ь с я м е р з к и м . Э т о б ы л а к а к а я - т о ч у ш ь » , — г о в о р и т а к т е р .

В фильме «Мелинда и Мелинда» также снялись Чиветел Эджиофор, Стив Карелл и Хлоя Севиньи. По сюжету жизнь женщины из Нью-Йорка разворачивалась в двух разных временных рамках. Феррелл сыграл женатого мужчину, который влюбляется в героиню главной из линий.